Paul Bettany engañó a todo los fans de Marvel hace algunas semanas cuando anunció un gran cameo en el final de Wandavision. El intérprete de Vision afirmó que aparecería un actor con el que siempre quiso trabajar, lo que desató millones de rumores y teorías al respecto.

La verdad fue que se trató sólo de una broma que se le salió de las manos al artista británico, ya que aquel famoso actor no era otro que él mismo.

Pues bien, los seguidores del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) están enfrentando un escenario similar con Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie del estudio para Disney+.

El actor Wyatt Russell, quien da vida a John Walker, el nuevo “Capitán América”, ilusionó a los fans con un posible cameo de Chris Evans en el episodio final de la serie.

En una entrevista con BBC Radio 1, el actor fue consultado si conocía a Evans, quien por más de una década dio vida a Steve Rogers, el Capitán América original.

“Creo que sí (lo conocí). Me parece que no le he dado la mano, pero creo que pasé junto a él en algún lugar e hice contacto visual con él”, comenzó. “Eso cuenta como un acosador, eso no cuenta como conocer a alguien”, bromeó.

Fue en ese momento donde Russell lanzó una frase que no pasó desapercibida para nadie y que muchos interpretaron como un posible cameo de Evans en el MCU.

“(Aunque) Supongo que sí cuenta… Tienen que esperar hasta el final de la serie, sólo entonces todos dirán ‘Oh, wow’ y lo amarán, lo odiarán. No lo sé”, insinuó.

Are we going to see @ChrisEvans in the final episode of #TheFalconAndTheWinterSoldier?

Hmm. I wonder.

Honestly I don't know but I've been sent *a lot* of messages about it after my interview with Wyatt Russell – what do you think?

(Watch in full here: https://t.co/eXMWmqATRU) pic.twitter.com/3aJVOUloYH

— Ali Plumb (@AliPlumb) April 14, 2021