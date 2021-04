La ex esposa de Sergio Jadue se refirió al recurso que presentó para que la serie El Presidente, en la que ella aparece representada, sea bajada de Amazon Prime Video. En caso contrario, espera llegar a un acuerdo.

En conversación con LUN, María Inés Facuse señaló que luego del estreno de la producción, en junio de 2020, diversos abogados se contactaron con ella para saber si iba a iniciar acciones.

“Tengo tantos temas judiciales pendientes (divorcio y custodia de su hija menor, de 11 años) que no lo tomé en cuenta. En la serie aparecen mis hijos (el mayor tiene 22) y yo como si hubiera sido la que creó todo esto, la que armó el personaje detrás de mi marido, porque aún estoy casada con él. Eso me dañó enormemente”, indicó.

“Me vi afectada por los errores que él cometió. Yo siempre traté de que a él le fuera bien, pero nunca me imaginé que iba a caer en ese círculo y que nos tuviéramos que ir de Chile para que él tuviera cooperación del FBI”, añadió.

Facuse asegura que lo ha pasado mal por la manera en que es representada. “Me faltaron mucho el respeto, me sentí vulnerada y encuentro bastante injusto el juicio que se me hizo. Espantoso. Muchos capítulos no los quise ni ver. Lo he pasado muy mal”, sostuvo.

“Nunca me pidieron autorización para el uso de mi imagen ni mi versión. Lo he pasado muy mal. Nunca me pidieron autorización para el uso de mi imagen ni mi versión. Ahora hablé con mis abogados porque ya me cansé”, puntualizó Facuse, quien actualmente vive en una casa rodante en Miami.

“Porque cuando una mujer se quiere divorciar es la loca y nos imputan barbaridades. ¿Siempre es la mujer la culpable de todo? No es así. Muchos años estuve callada y ya me cansé de quedarme callada, me voy a defender”, remarcó.

La mujer es enfática en señalar en que nunca tuvo el rol que se muestra en la serie. “Yo no me paseaba por restaurantes carísimos ni iba a tiendas a comprar ropa cara, eso nunca me llenó. Lo que me llenaba era estar cerca de la gente que quería”, expresó.

En tanto, Facuse asegura que quedaría conforme con Amazon y Fábula, productora a cargo de la serie, si llegara a recibir una reparación económica. “Ellos no tuvieron la decencia de mandarme un correo electrónico o de responderles a mis abogados para haberlo arreglado de alguna forma. No hicieron nada”, concluyó.

Cabe señalar que el escrito fue declarado admisible el pasado 15 de abril por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

“En dicha representación cinematográfica, se utiliza el nombre e imagen de doña María Inés Facuse sin su autorización, retratándola en situaciones alejadas de la realidad”, se lee en la presentación.

“Desde el estreno de la serie, doña María Inés se ha visto abrumada por una fuerte presión psicológica, la cual la aqueja día a día y no le permite continuar con su vida con normalidad (…) el impacto que ha tenido en su salud mental es de enorme envergadura”, añade.

Facuse relata que, a su juicio, El Presidente ha permitido que sea juzgada públicamente como una persona que tuvo un rol detrás de la corrupción en el “FIFA Gate”.