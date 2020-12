WarnerMedia concluyó la investigación que comenzó hace un tiempo luego que surgieran acusaciones de un ambiente de trabajo tóxico y hostil durante las refilmaciones de Justice League en 2017.

Según detalló la compañía mediante una declaración dada a conocer por Variety, además han tomado “medidas correctivas” aunque sin explicar en qué consisten. Al ser consultados por el citado medio, WarnerMedia rechazó entregar más detalles.

Recordemos que en julio pasado, el actor Ray Fisher, quien interpretó al superhéroe Cyborg en la película, realizó serias acusaciones contra el director del filme, Joss Whedon, quien entró en medio de la producción luego de que el director original de la Liga, Zack Snyder, abandonara el proyecto.

He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.

Por medio de un mensaje en Twitter, Fisher denunció que “el trato de Joss Whedon hacia el elenco y el equipo en el set de Liga de la Justicia fue asqueroso, abusivo, no profesional y completamente inaceptable”.

Y fue más allá, involucrando a exautoridades, afirmando que “en muchas formas, le fue permitido por Geoff Johns (ex presidente y jefe creativo de DC Entertainment) y Jon Berg (ex copresidente de producción de Warner Bros. Responsabilidad>Entretenimiento”

Posteriormente aseguró que Geoff Johns amenazó su carrera para así impedir que presentara sus quejas por lo que ocurría en el rodaje de la cinta.

“Durante las refilmaciones de Los Ángeles para Justice League, Geoff Johns me llamó a su oficina para minimizar y amonestar mis intentos (y los de mi agente) de llevar las quejas por la cadena de mando adecuada. Luego hizo una amenaza apenas velada a mi carrera. Este comportamiento no puede continuar”, lanzó Fisher en aquella oportunidad.

Tras conocerse la declaración de WarnerMedia, en la que aseguraron haber tomado “medidas correctivas”, Fisher utilizó sus redes sociales para escribir: “Algunas las hemos visto y otras aún están por llegar”.

Además tuiteó una carta que WarnerMedia le envió felicitándolo por presentar sus denuncias.

“WarnerMedia aprecia que hayas tenido el coraje de dar un paso adelante y ayudar a la empresa a crear un entorno de trabajo inclusivo y equitativo para sus empleados y socios”, señala la misiva.

Finalmente, Fisher se mostró agradecido con los mensajes de apoyo, señalando: “Todavía hay conversaciones que se deben tener y resoluciones que se deben encontrar”.

The following was relayed to me on behalf of @WarnerMedia at 5pm EST today:

– The investigation of Justice League is now complete.

– It has lead to remedial action.

(Some we’ve seen, and some that is still to come.)

1/3

— Ray Fisher (@ray8fisher) December 12, 2020