En febrero pasado el mundo de la moda quedó totalmente deslumbrado luego de que Zendaya llegara a la premiere de Dune 2 vistiendo un traje futurista que dio vuelta al mundo.

La pieza “metálica” que daba una sensación robótica dejaba ver parte del vientre de la actriz estadounidense, un poco de su escote y zonas de sus brazos y piernas a través de la transparencia.

En ese momento, los fanáticos de la moda se rindieron ante el atuendo creado por Thierry Mugler para la colección Otoño/Invierno de 1995 de Cirque d’hiver. Sin embargo, el genio detrás de la elección fue el estilista de Zendaya, Law Roach.

Desde entonces, el estadounidense nacido en el Chicago (EE.UU) de 1978, según consigna El Tiempo, traspasó la barrera del estilismo a ser conocido incluso fuera del mundo de la moda.

“Ella cambió mi vida”

De esta manera, Roach terminó vistiendo a Céline Dion, tal como apunta Hola!, con quien marcó otra “declaración de moda” cuando la vistió en un abrigo rosado felpudo para la portada de mayo de Vogue Francia de 2024.

Pero además, ambos han cultivado una longeva amistad que incluso permaneció durante el retiro de la artista luego de que se le diagnosticara síndrome de la persona rígida.

Su más reciente aparición juntos se dio en noviembre pasado, cuando acudieron a la celebración de 1001 temporadas de Eliee Saab, celebrada en Riad. En la ocasión, Law Roach le calzó un vestido rosado del mencionado diseñador, destacado por su dramatismo materializado en largas mangas y enormes hombreras en forma de rosa.

En otra publicación compartida en sus redes sociales, el estilista aseguró: “Ella cambió mi vida. Siempre estaré agradecido contigo. Te quiero”.

La amistad con Zendaya

Pero Céline Dion no es la única de sus clientas que se ha convertido en su amiga, pues tiene una estrecha relación con la misma Zendaya.

La actriz y el estilista comenzaron a trabajar juntos en 2011, cuando Zendaya tenía 13 años, según consigna Glamour. Sin embargo, una de sus apariciones más memorables ocurrió en 2019, cuando arribaron juntos a la Met Gala.

En ese entonces la artista arribó vestida como Cenicienta con un vestido digno de una película de Disney, al mismo tiempo que Law Roach usaba un atuendo que lo hacía parecer un hada madrina. El que el vestido tuviera luces reales en sus costuras solo le sumó más aplausos.

No obstante, antes de que la exactriz de Disney comenzara a desfilar en alfombras rojas, cuando recién surgía su carrera, ocurrió algo que marca hasta la actualidad los atuendos que usa.

Tal como relató Law Roach al podcast Cutting Room Floor, todo inicio cuando comenzaba a trabajar con la artista, instancia en la que el estilista le ofreció su nombre a varias firmas de moda para vestirla.

“Yo escribí a los cinco grandes. Escribí a Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino y Dior. Y todos me dijeron que no”, reveló en el programa web. “Inténtalo de nuevo el año que viene”, “está demasiado verde”, “no está en nuestro calendario, le respondieron las marcas, según recogió Elle.

Y esto llevó a una drástica y leal decisión del estilista: “Zendaya no ha usado looks de ninguna de esas marcas y no lo hará en el corto plazo, porque su desgana inicial no ha sido olvidada”, arremetió para luego revelar que le advirtió a las marcas que sí “decían que no ahora, era un no para siempre”.

El retiro de Law Roach de la industria

En 2023 el estilista tuvo un arrebato y reveló en su cuenta de Instagram que se retiraba del negocio.

“Mi copa está vacía… Gracias a todos los que me han apoyado a mí y a mi carrera a lo largo de los años. Estoy muy agradecido a todos los que me han confiado su imagen. Si este negocio se tratara solo de la ropa, lo haría el resto de mi vida, pero por desgracia no es así. La política, las mentiras y las falsas narrativas han acabado conmigo. Ustedes ganan… yo me largo“, escribió en ese entonces, según recogió Harpers Bazaar.

Tan rápido como la declaración se hizo pública, se llenó de comentarios pidiendo que no se retirara entre ellos, la misma supermodelo Naomi Campbell: “¡Law no te dejaré! No nos rendimos… Nos esforzaremos al máximo”, le aseguró, mientras que el diseñador Giambattista Valli le dijo: “No… Law, no, por favor. ¡Sin ti no tiene sentido! ¡Tú das sentido a nuestro trabajo!”.

Aunque más tarde borró la publicación, por lo cual ya no está disponible en su cuenta de Instagram, detalló que la decisión se debía en parte a la industria y a su vida personal.

En el podcast conducido por la modelo Emily Ratajkowski, HighLow, Law Roach explicó: “He sido infeliz por mucho tiempo y todavía estoy llorando la muerte de mi sobrino. Solo pude verlo tres o cuatro veces porque siempre estaba trabajando. Jamás he tenido una relación”, admitió, según recogió Hola!.

El episodio al que hizo alusión el estilista fue al deceso de su sobrino de tres años, quien murió luego de caer de balcón de su departamento en un piso 17, según reportó el Daily Mail.

“Esto es lo más duro con lo que he tenido que lidiar. Nadie debería tener que enterrar a un bebé de 3 años”, lamentó en ese momento.

En efecto, Roach se retiró del estilismo por algunos meses durante el 2023, sin embargo, pronto regresó de la mano de sus fieles amigas, Zendaya y Celine Dion, además de su gran agenda de famososo que tiene a Anya Taylor-Joy, Naomi Campbell, Kerry Washington, Hunter Schafer, y tantos otros.