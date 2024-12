Francisca Valenzuela ha dado la bienvenida a su primer hijo en medio de rumores sobre su relación con el periodista Daniel Valenzuela. A través de redes sociales, la cantante compartió imágenes que insinúan la llegada del bebé, incluyendo una torta decorada con tonos rosados y celestes con la palabra "Amor" y ramos de flores sobre su piano. La publicación recibió felicitaciones de seguidores y colegas, y aunque no se ha confirmado oficialmente la relación entre los padres, Valenzuela ha dejado pistas en entrevistas anteriores.

Esta semana surgieron rumores que revelaban el nacimiento del primer hijo de la cantante chilena Francisca Valenzuela, quien estaría en una relación con el periodista de CHV, Daniel Matamala.

Pese a que ninguno de los padres del bebé se había referido públicamente al nacimiento, la artista publicó un mensaje en sus redes sociales que dejó entrever la llegada del pequeño.

Fue en su cuenta de Instagram donde la mujer detrás de “Peces” cargó una galería de fotografías. Mientras en unas de ellas se muestra una torta decorada con tonos rosados y celestes, en el centro se lee “Amor”.

Así mismo en otra instantánea se ven frondosos ramos de flores sobre su piano. En tanto, en una de las imágenes se ve a Francisca Valenzuela sosteniendo un pequeño ramo contra su pecho.

Junto a las fotografías la cantante escribió: “Muchas gracias por todo el amor, cariño y buenos deseos. Cuánta generosidad y luz”, comenzó.

A lo que agregó: “Estamos muy bien. Besos y abrazos, queridos”, cerró agradeciéndole a sus fanáticos.

Como era de esperarse la publicación se llenó de comentarios y felicitaciones de sus seguidores, y de algunos colegas.

Así se puede leer el mensaje de la actriz Vanessa Miller: “Feliz mamá vida”; En tanto la también cantante Antonia Bosman le escribió: “Mucho amorcito Fran”. Al igual que la escritora chilena, Francisca Solar, quien le dejó un cariñoso: “¡Felicidades!”.

Cabe mencionar que este es el primer bebé de Francisca Valenzuela, la cual según reveló hace algunos días Emol, sería niña.

A su vez, pese a que ni la artista ni el periodista han confirmado su relación, tampoco la han desmentido, de hecho, la cantante fue consultada al respecto y aseguró: “Estoy… No soltera, no disponible (…), hasta recientemente estuve, pero ya no estoy. (Estoy) bien, feliz y contenta”, dijo a Pamela Díaz en Sin Editar en abril pasado.