La cantante chilena Christell Rodríguez recibió la emocionante noticia de que su canción "Dubidubidu" formará parte de Just Dance 2025, mientras se encuentra en Corea del Sur, país donde el tema también ha tenido éxito. La propuesta de incluir su canción en el popular videojuego surgió a principios de 2024 y finalmente se confirmó la licencia para la versión 2025 que saldrá el 15 de octubre. Christell se enteró de la noticia gracias a sus seguidores en Instagram y expresó su sorpresa y emoción al confirmarse la inclusión de su canción en el juego.

Christell Rodríguez se enteró que su canción “Dubidubidu” quedó en Just Dance 2025, mientras está en Corea del Sur y gracias a sus seguidores.

Durante la jornada del miércoles se reveló que el hit de la cantante chilena, Christell Rodríguez, es parte de la saga de videojuegos que enseña coreografías de diferentes canciones.

Fue por ello que Radio Bío Bío se contactó con ella mientras se encuentra en Corea del Sur, uno de los países donde su canción también fue todo un éxito.

“Dubidubidu” es parte del Just Dance 2025

Al ser consultada por cómo se dio la oportunidad de ser parte de Just Dance, la cantante aseguró que todo surgió a inicios de este 2024.

“A principio de año llegó la propuesta y a través del sello se empezó a ver el tema de la licencia por parte de la marca del juego“, contó.

“No sabía si finalmente había llegado a buen puerto o no, habían pasado los meses entonces pensé que no había pasado nada y ayer me contaron de que sí, que finalmente había salido todo bien y que ya sale el 15 de octubre la versión 2025”, agregó.

Luego de ello, la cantante reveló que en el país asiático el Just Dance es una actividad popular, y que durante su paso por la ciudad presenció diversos bailes y competencias donde recordó la posibilidad de que su canción fuera parte.

“Y ayer me entero de que finalmente si entró, entonces fue muy loco“, aseguró.

Christell contó que logró saber la noticia gracias a sus seguidores, quienes le hablaron a través de Instagram, una vez que la información salió en la página oficial de la franquicia.

“Me puse en contacto con el sello para preguntar si sabían algo, y ahí me confirmaron que efectivamente había salido la licencia y que iba a entrar al juego“, dijo.

La cantante chilena aseguró que estuvo en shock al saber la noticia. “Son cosas que simplemente no me puedo explicar“, concluyó.

Revisa la entrevista completa a continuación