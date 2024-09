Jon Bon Jovi se convirtió en héroe en Estados Unidos. Esto al ayudar a salvar a una mujer que estaba al borde de un puente en la ciudad de Nashville.

De acuerdo a BBC, el cantante fue reconocido por la propia policía de aquella ciudad, ya que logró persuadir a la persona para bajar del lugar y ponerse a resguardo.

De hecho, la institución publicó un video en redes sociales, donde se muestra al músico acercándose al lugar con un par de miembros de su staff, para dialogar con la mujer.

La situación ocurrió sobre el puente John Seigenthaler, el cual se encuentra justo sobre el río Cumberland.

“Un agradecimiento a Jon Bon Joni y su equipo por ayudar a una mujer en el puente peatonal Seigenthaler”, indicaron las autoridades.

