La actriz australiana, Nicole Kidman, no pudo retirar el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia, ya que se tuvo que ir por el lamentable fallecimiento de su madre.

Durante la ceremonia de clausura del encuentro, fue la directora de su última película Babygirl, Haila Rijn, quien subió al escenario a recibir el galardón de Kidman en su nombre, y leer unas notas que le dejó antes de irse.

“Hoy llegué a Venecia para enterarme inmediatamente después de que mi maravillosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acababa de fallecer (…) estoy en shock y tengo que estar con mi familia, pero este premio es para ella”, consigna la nota, según Hola.

La carta agregaba que “ella me ayudó y me hizo ser como soy (…) mi mayor gratitud es poder decir su nombre ante todos ustedes. Mi corazón está roto. Los quiero. Nicole”.

La madre de Kidman tuvo algunas apariciones en público junto a su hija, como por ejemplo durante el estreno de Being The Ricardos, junto a Javier Bardem.

En 2022, Nicole dijo que viajó a Australia para cuidar de Janelle Ann y que estuviera rodeada de sus nietos.

En varias oportunidades la actriz destacó la relación que tenía con su madre y lo complicado que fue para ella estar separada durante la pandemia.

Nicole Kidman y su agridulce semana

Nicole Kidman llegó esta semana a Venecia a la edición 81 del certamen, para presentar su película Babygirl, un thriller erótico que ha tenido una gran recepción por parte de la crítica.

Producida por A24, responsable de otros éxitos como The Wale y Everything Everywhere All at Once, Babygirl cuenta con la participación estelar de Kidman y Antonio Banderas, y ya se posiciona como uno de los grandes éxitos de este año.

La película se centra en Romy (Kidman), una ejecutiva que se enreda con Samuel, un joven trabajador que está bajo su cargo, sin embargo, ella deberá luchar contra sus instintos y la ética, poniendo en riesgo desde su reputación a su matrimonio.

Según Vogue, con esta película “la actriz ha ganado la primera Copa Volpi de su carrera gracias a esta cinta que se siente refrescante en su trayectoria y podría colocarla en la competencia para los Oscar 2025″.