El exactor infantil de "Guardianes de la Bahía", Jeremy Jackson, reveló en la docuserie "After Baywatch: Moment In The Sun" que solía entrar a los camarines de sus compañeras para oler sus trajes de baño, admitiendo que atravesar la pubertad rodeado de sus atractivas colegas fue complicado. Además, confesó haber dejado la serie a los 17 años por una relación con una adicta a las drogas, sumergiéndose en un mundo oscuro de pandillas y delincuencia. Tras pasar por rehabilitación y prisión, sus antiguos compañeros lo apoyaron, incluido David Hasselhoff, quien incluso asistió a su cumpleaños número 40.

Para muchos, ver Guardianes de la Bahía era un panorama imperdible durante los 90′ y principios del 2000, sin embargo, con los años han salido más detalles de lo que ocurría detrás de las cámaras.

Ahora fue la exestrella infantil, Jeremy Jackson, quien interpretaba al hijo de David Hasselhoff, quien reconoció que tomaba los trajes de baño de sus compañeras para olerlos.

Según consigna el portal de espectáculos, TMZ, el actor de “Hobie Buchannon” lo reconoció en la nueva docuserie “After Baywatch: Moment In The Sun”, donde dijo que fue complicado para él atravesar la pubertad rodeado de sus compañeras de elenco.

Jeremy, quien estuvo durante ocho temporadas, manifestó que “digamos que he olido cada **** en ‘Baywatch"”.

“Solo quería ser un adulto… había muchas chicas atractivas y, normalmente, me colaba en sus trailers después de que se iban y tomaba cualquier traje de baño sucio”, añadió el actor, indica Toofab.

Su compañera de reparto, Nicole Eggert, quien interpretó a Summer Quinn, habló sobre este tema en la docuserie, donde dijo que no estaba sorprendida por el actuar de Jeremy.

“Conozco muy bien a Jeremy; esto no me sorprende en absoluto (…) No hay nada que Jeremy pudiera decir que me asustaría, y ni siquiera estoy enojada con el Jeremy de 14 años. ¿La pubertad en un programa como ese?”, manifestó Eggert.

Otra confesión del actor, fue que le hubiese gustado que David Hasselhoff se enamorara de su madre y “fuera mi papá” en la vida real. El mismo Mitch Buchannon respondió y señaló que “Nunca fui el padre que podría haber sido y lo lamento (…) Podría haber estado ahí un poco más. Tenía mis propios problemas… fue una época realmente extraña”.

Jeremy Jackson y su adicción a las drogas

A los 17 años, Jeremy Jackson dejó la serie, luego de enamorarse de una joven adicta a las drogas.

“Lo dejé todo por ella. Dejé contratos de películas, dejé el programa… ella era una adicta a las drogas y yo me lancé al agujero del conejo con ella (…) me tenía atrapado”, relató Jackson, quien agregó que estuvo en eso durante mucho tiempo.

Incluso recordó una vez que David le preguntó si estaba fumando marihuana, luego que Jackson pasara despierto cinco días y al momento de llegar al set de grabación, no recordaba sus líneas. “Me sentía tan avergonzado de haber perdido mi capacidad de actuar”, recalcó.

“Simplemente, dije, ‘ya sabes qué, me voy de aquí’. Literalmente levanté mi dedo medio en el aire y le dije a todos que se jodieran. Simplemente, me fui, con mi dedo medio en el aire. Simplemente, me largué, fue cuando apagué mi teléfono, fue cuando dije que al diablo, y fue cuando me volví oscuro”, rememoró el actor, según indica Toofab.

Así, Jackson enfatiza que cambió las cámaras por miembros de pandillas, ladrones, prostitutas y traficantes de drogas que se convirtieron en “todo mi mundo”. Se logró mantener sobrio un tiempo para la reunión especial del programa en Hawái, sin embargo, luego recayó, por lo que terminó en rehabilitación y luego en la cárcel por apuñalar a una persona.

Sus compañeros David Chokachi, Alexandra Paul y Nicole Eggert lo visitaron en la cárcel, algo que Jackson reconoce, ya que “realmente estuvieron allí para mí cuando más los necesité”. En el caso de Hasselhoff, este también se ha mantenido cerca de Jeremy, e incluso asistió a su cumpleaños número 40.