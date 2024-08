El reconocido actor de cine George Clooney decidió subastar una cena junto a él para una causa benéfica.

Se trata de una iniciativa organizada por Charitybuzz con la que se espera reunir fondos para la Clooney Foundation for Justice, organización dedicada a luchar contra los abusos de los derechos humanos en el mundo.

Tal como detalla la descripción de la subasta, el ganador podrá ir con un acompañante para cenar acompañado del poseedor de cuatro Globos de Oro, dos Óscar y un BAFTA.

La velada se llevará a cabo el 24 de septiembre en Nueva York, instancia en la que los ganadores además podrán compartir con un cóctel privado antes de la cena y tomarse fotografías.

“La cena privada está recaudando fondos para Waging Justice for Women”, indica el comunicado de la subasta, la que comenzó con un monto inicial de 10 mil dólares.

Charitybuzz is thrilled to host a ‘Good Evening’ with #GeorgeClooney this September in New York City. ✨

Bidding is live now in support of @ClooneyFDN at https://t.co/llXDDRURIB – we can’t wait to see you there! pic.twitter.com/0PE2yKgxvG

— Charitybuzz (@charitybuzz) August 6, 2024