Durante el pasado fin de semana se generó una polémica en torno a Madonna y la relación con su hijo David Banda, quien cumplió 18 años y se independizó.

El muchacho dio una entrevista al medio Page Six, donde aseguró que se encuentra viviendo en el Bronx (Nueva York) y le “cuesta llegar a fin de mes”.

Sin ir más lejos, aseguró que ha tenido que buscar comida en la basura por falta de dinero. Sus dichos hicieron bastante eco.

“Es genial vivir la experiencia de que sean las 9 de la noche, tenga hambre, me de cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y busque en la basura (…) Es divertido ser joven”, expuso en la oportunidad.

La polémica se armó horas después, teniendo en cuenta que Madonna tiene un patrimonio avaluado en $850 millones de dólares.

David Banda, hijo de Madonna

Si bien no existieron críticas en específico hacia la Reina del Pop, el propio David debió realizar una aclaración.

“A quienes están preocupados: Mi madre me apoya mucho. Siempre me ha apoyado mucho. Estoy muy contento con mi vida, no vivo en la calle y ¡no me estoy muriendo de hambre! Por favor dejen de preocuparse, todo está bien”, indicó.

Hay que señalar que el joven actualmente busca abrirse paso en el mundo de la música, aunque lejos de su madre.

De hecho, sí es efectivo que comparte un departamento en el mencionado sector de Nueva York, junto a su pareja Maria Atuesta.