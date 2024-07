La actriz estadounidense Natalie Portman desmintió los rumores de una relación romántica con el actor Paul Mescal, luego de que se difundieran imágenes de ambos fumando y riendo en Londres. En una entrevista con The Guardian, Portman elogió el talento de Mescal y aclaró la naturaleza de su vínculo.

La actriz estadounidense Natalie Portman desmintió los rumores sobre una supuesta relación amorosa con el también actor Paul Mescal.

La artista lo hizo en diálogo con el periódico inglés The Guardian, donde se refirió a la saga fotográfica que los mostró fumando y riendo en Londres.

“Estoy muy asombrada por su talento”, dijo entre risas a The Guardian, tras ser consultada por las fotografías.

Mescal y Portman (quien también fue ligada amorosamente al cineasta chileno Pablo Larraín) fueron parte de la serie de entrevistas Variety Actors on Actors en 2023.

Natalie Portman, más allá de Paul Mescal: “Si le preguntas a alguien de la edad de mis hijos sobre las estrellas de cine, no conocen a nadie en comparación con las estrellas de YouTube”

A principios de este año, en entrevista con Vanity Fair, Portman hizo noticia al compartir su parecer sobre el momento actual del cine, el cual, a su juicio, como forma principal de entretenimiento, “está en declive”.

“Si le preguntas a alguien de la edad de mis hijos sobre las estrellas de cine, no conocen a nadie en comparación con las estrellas de YouTube o lo que sea”, comentó Portman.

Lo anterior, sin embargo, no lo ve como una desventaja. “Es una liberación que tu arte no sea un arte popular. Realmente puedes explorar lo que te interesa. Se trata mucho más de pasión que de comercio. Y es interesante, también, tener cuidado de que no se convierta en algo elitista”, reflexionó.

“Creo que todas estas formas de arte, cuando se vuelven menos popularizadas, tienes que empezar a pensar. OK, ¿para quién vamos a hacer esto?”, dijo.