Cyndi Lauper anunció su retiro de los escenarios a través de sus redes sociales, dando inicio así a su gira de despedida titulada "Girls Just Wanna Have Fun", en honor a su famosa canción de los años 80. La gira, organizada por Live Nation, comenzará el 18 de octubre en Montreal, Canadá, y recorrerá 23 ciudades más, incluyendo Nueva York, Los Ángeles y finalizando en Chicago el 5 de diciembre.

Cyndi Lauper ha anunciado su retiro de los escenarios a través de sus redes sociales. A los 70 años, Lauper se embarcará en su gira de despedida titulada “Girls Just Wanna Have Fun”, en honor a la canción que la llevó a la fama en los años 80.

La gira, organizada por Live Nation, comenzará el 18 de octubre en Montreal, Canadá, e incluirá 23 ciudades más, entre ellas Nueva York el 30 de octubre, y Los Ángeles el 23 de noviembre, para finalizar el próximo 5 de diciembre en Chicago.

“¡Es oficial! La gira de despedida ‘Girls Just Wanna Have Fun’ de Cyndi Lauper está en camino, ¡y no podríamos estar más emocionados! Prepárate para cantar todos tus éxitos favoritos y crear recuerdos increíbles”, anunció la productora.

Cyndi Lauper anuncia su retiro

El anuncio de su retiro coincide con el estreno del documental “Let the Canary Sing“, dirigido por Allison Ellwood, el cual retrata la carrera de Lauper desde sus inicios.

La producción se proyectará por Paramount+ en Estados Unidos y Canadá a partir del martes 4 de junio.

Antes de su estreno, Cyndi participará en una ceremonia de grabado de manos en el Teatro Chino TCL de Hollywood. Además, aparecerá en el programa “Jimmy Kimmel Live!” este miércoles, donde se espera que hable sobre su retiro y sus impresiones sobre el documental.

A continuación, revisa la lista completa de las fechas de la gira de despedida “Girls Just Wanna Have Fun” de Cyndi Lauper: