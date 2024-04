La actriz Hannah waddingham se molestó con un fotógrafo en los Premios Olivier 2024, luego de que le pidiera mostrar su pierna a la cámara.

La actriz de Ted Lasso fue parte de la alfombra verde en el Royal Albert Hall, sede del evento que se celebró la jornada del domingo.

En el lugar, Hannah se presentó frente a un grupo de fotógrafos, donde vestía un traje color lila, con una abertura en un lado de la pierna.

Al momento de posicionarse en las escaleras, Waddingham se molestó y encaró a un fotógrafo luego de que le pidiera ‘mostrar la pierna’.

El descontento de la actriz quedó grabado

A través de un vídeo publicado en las redes sociales, la actriz de Juego de Tronos mostró su descontento y le respondió de forma tajante.

“Oh Dios mío, eso nunca se lo dirías a un hombre amigo mío. No seas un idiota o me voy. No me vuelvas a pedir que te enseñe una pierna“, respondió molesta.

Luego de ello, la actriz terminó la sección de fotos y bajó las escaleras mientras demostraba su enojo, apuntando con el dedo al fotógrafo que la siguió.

Tras la breve discusión, entre el público presente, se escuchó una ovación luego de la postura y respuesta de Waddingham.

Después de unos instantes, la mujer continuó su recorrido hacia el lugar del evento y saludó a los demás invitados.

A continuación se presenta el video desde el medio La Vanguardia, donde se ve a Hannah Waddingham molesta por la petición del fotógrafo.