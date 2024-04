En una reciente entrevista, Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, lanzó una ácida crítica en contra de Taylor Swift y otras exponentes femeninas de la industria musical.

En concreto, en conversación con The Standard, Courtney opinó que Swift no es importante.

“Puede que sea un refugio seguro para las chicas, y probablemente sea la Madonna de ahora, pero no es interesante como artista”, lanzó la también cantautora.

Courtney Love contra Taylor Swift

La artista, además, apuntó a Lana del Rey. “No me ha gustado Lana desde que hizo una versión de una canción de John Denver, y creo que realmente debería tomarse un descanso de siete años”, lanzó.

“Hasta ‘Take Me Home Country Roads‘ pensé que era genial. Cuando estaba grabando mi nuevo álbum, tuve que dejar de escucharla porque me estaba influenciando demasiado”, explicó al medio citado.

Courtney no sólo se detuvo ahí, pues también entregó su apreciación sobre Madonna: “No me gusta y a ella no le gusto. Me encantó ‘Desperately Seeking Susan‘, pero por la ciudad de Nueva York tanto como por ella”.

En la misma línea -y contradictoriamente-, la guitarrista agregó que le parecía genial que hubiera tantas mujeres exitosas en la industria de la música, “pero muchas de ellas se están convirtiendo en un cliché”, lanzó. “Ahora, cada mujer exitosa es clonada, así que hay demasiada música. Todas son iguales. Si reproduces algo en Spotify, te bombardean con muchas cosas que son exactamente iguales“, agregó.

“Quiero decir, me gusta la idea de Beyoncé haciendo un disco de country porque se trata de mujeres negras entrando en espacios donde anteriormente solo se ha permitido a las mujeres blancas, no es que me guste mucho. Como concepto, me encanta. Solo que no me gusta su música”, opinó.