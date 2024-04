Jordi Castell realizó una íntima confesión esta semana durante un capítulo de Tal Cual. El fotógrafo, en concreto, reveló haber sufrido un importante quiebre familiar tras la muerte de su querido abuelo.

“Era el único hombre que me importaba en mi familia”, aseguró en conversación con José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña durante el programa, manifestando que tras su muerte, su dinámica familiar cambió totalmente.

“Siento que con la muerte del Búho, de mi abuelo, mi familia se acabó un poco; cambió”, comenzó a explicar el panelista de TV.

Jordi Castell por su situación familiar

“Está mi mamá y están mis hermanos, pero siento que mi alivio, o mi cambio emocional, o mi paradigma fue: se murió el Búho, y yo corté con muchas personas de mi familia que no me interesaba seguir con ellos porque teníamos diferencias irreconciliables, valóricas, culturales“, reveló Jordi.

“Sabía que para él era importante tenernos a todos en la misma mesa, pero yo a esa gente la dejé de ver en el momento que murió, y soy profundamente feliz de que no veo más a esa gente con la que nunca tuve nada que ver en ningún ámbito“, confesó Castell.

A ello, la personalidad televisiva opinó que ese tipo de decisiones ocurren cuando una persona se enfrenta una crisis valórica, emocional y etaria.

“Cuando tú cumples 50 en un momento de tu vida, que probablemente da lo mismo si tienes mucho o tienes poco… Pero cuando te enfrentas a lo que realmente tienes y eres lúcido, honesto y humilde, que es lo más importante, dices ‘esto tengo, esto soy, lo que no tengo o lo que no soy o lo que ya no fui, no me sirve’“, cerró el fotógrafo.