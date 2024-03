La exGran Hermano, Trinidad Cerda, realizó un importante anuncio este domingo a través de sus redes sociales. La tripulante de cabina informó que se irá de viaje a causa de un nuevo proyecto, el que aclaró, desde ya, que no se trata de un nuevo reality ni de unas vacaciones.

En concreto, “Trini” está escribiendo un libro. “Decidí sacarme todo el peso y viajar con una pequeña mochila y mi computador para terminar mi libro“, reveló la exchica reality.

“Me tomé meses viajando por islas, pueblos y escuchando idiomas distintos en diferentes continentes. Pocas veces en la vida me he sentido tan emocionada y excitada por algo, éste sin duda es el comienzo de un gran viaje”, continuó Cerda en su publicación.

El nuevo proyecto de Trinidad Cerda

“Una gran aventura sola conmigo, pero quiero que me acompañes, te voy a mostrar todo. De quienes no me alcancé a despedir, los quiero mucho y los llevo en el corazón en toda aventura, momento y descubrimiento.

Volveré… Pero por ahora, me voy“, prosiguió el escrito.

La exparticipante de Top Chef VIP acompañó su revelación con una serie de fotografías, en las que se le puede ver acompañada de su madre en el aeropuerto, y también junto a su actual pareja, Gonzalo Quijada.

“Gracias a mi Mamá y al Gonza por despertarse temprano e ir a dejarme, los quiero mucho. Dios mío, acompáñame en cada paso. Amén”, finalizó Trinidad en su post.

Esta mañana, la joven compartió, además, un par de historias donde ahondó un poco más sobre su decisión. “Aprendí a desprenderme (…). Mi mamá me habló sobre una soledad distinta, sobre disfrutarla y aunque últimamente no he estado sola, es algo que aprendí quizás con dolor al principio, pero finalmente hoy me tengo valor y coraje para hacer una pequeña mochila e irme“, escribió Trini.