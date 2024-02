Luego que se especulara sobre si el actor Ryan Gosling interpretará o no la canción I’m just Ken en la próxima entrega de los Premios Óscar, finalmente hay una respuesta: sí, la cantará.

Así lo confirmaron fuentes del medio Variety, donde aseguran, se puso fin a las dudas sobre el tema nominado a mejor canción.

La canción fue tan pegajosa que, poco después del estreno de la película, inmediatamente se volvió viral. Incluso se sacó una versión navideña.

Las otras canciones nominadas son:

-“It Never Went Away” de ‘American Symphony’

-“The Fire Inside” de ‘Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes’

-“What Was I Made For?” de ‘Barbie’

-“Wahzhazhe (A Song For My People)” de ‘Killers of the Flower Moon’

Previamente, el actor dijo que no había sido informado por parte de la Academia sobre si debía presentarse o no, sin embargo, señaló que estaba abierto a ello.

El productor Mark Ronson, quien escribió la canción junto a Andrew Wyatt, dijo a la misma revista que es un sueño que Ryan interprete la canción en los Óscar. Incluso se negó a que fuera otro artista quien interprete la canción, enfatizando en que debe ser Gosling.

Barbie logró posicionar dos canciones entre las nominadas, sin embargo, causó polémica que ni Greta Gerwig (directora), no Margot Robbie, protagonista principal, fueran nominadas en sus respectivas categorías.