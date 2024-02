Maná afronta polémicos dichos hacia Chile y el mar para Bolivia: "Nunca quise decir que era un deber"

El vocalista de Maná repasó los dichos que efectuó en 2017, donde se refirió a una salida al mar para Bolivia.

Fue en 2017 cuando el vocalista de Maná, Fher Olivera, generó polémica internacional al referirse a la historia entre Chile y Bolivia, relativa al mar. En la reciente conferencia de prensa por su presentación en Viña 2014, el músico aclaró sus dichos.

Hace siete años el vocalista había señalado: “Si fuéramos un poco más unidos seríamos un poquito más hermanos con los demás países”.

“Chile es muy grande… no quiero que me odien los chilenos, yo voy a decir lo que siento en mi corazón. Es muy, muy grande, es larguísimo… un pedacito que le dieran, lo mismo Perú, para tener una salida de mar”, añadió.

Tras eso incluso empezó a circular la idea de que Maná no se presentaría más en Chile, o al menos hasta que Bolivia tuviera una salida al Pacífico.

Este lunes, Fher consultado por Radio Bío Bío respecto a estos comentarios. El mexicano optó por la diplomacia.

“A veces las cosas se sacan de contexto. Yo di una opinión muy respetuosa de decir ‘oye, algún día se podrían poner de acuerdo los gobiernos de Chile y Bolivia en abrir una franja para que saliera Bolivia al mar, y tal vez funcionaría’, pero claro, no se puede entrometer con la integridad de un país, o si un país no quiere hacer”, expuso.

“Los países somos soberanos de nuestros territorios. Es como si Estados Unidos le dijera a México ‘oye dame una franja para meterme a Tijuana’. Todos diríamos que no la verdad. Pero si hubiera una razón más humanista, que era mi parte, pues se podría poner de acuerdo”, agregó.

Asimismo, Olivera aseguró que nunca tuvo la intención de ‘vetar’ a Chile de los conciertos de su banda.

“Nunca quise, por ningún motivo, decir que era un deber de Chile o su gobierno, o que no íbamos a venir a tocar. Yo creo que Chile es uno de los países donde Maná, per cápita, vende más discos, históricamente hacemos conciertos, hemos grabado acá, tenemos amigos. Es un país que nos ha dado mucho, no vamos a decir que no vamos a venir acá”, señaló.

“Chile es para mí una cosa, un país bellísimo, un agasajo venir a tocar a este país”, concluyó.