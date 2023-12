Cuando se pensó que todo había pasado por el conflicto entre Taylor Swift, Kanye West y Kim Kardashian, nos damos cuenta de que no fue así.

Y es que la cantante, elegida la “Persona del AÑO 2023” por la revista TIME, dio una entrevista al medio donde habló del tema y no se guardó nada.

Para quienes no recuerden qué pasó, dejamos un pequeño resumen.

Taylor v/s West y Kardashian

Todo comenzó en 2009, cuando Kanye West se subió al escenario de los VMAs mientras Taylor daba su discurso tras recibir el premio por el Mejor Videoclip Femenino. En ese momento desacreditó a la cantante y aseguró que el premio debía ser para Beyoncé.

Kanye pidió disculpas y se creyó que todo quedaría hasta ahí, sin embargo, en 2011 sacó la canción “Famous”, donde puso una frase misógina contra la cantante, llamándola “zorra”.

Ahora la polémica crece. Y es que el cantante aseguró que Taylor Swift autorizó que le dijera así mediante una llamada telefónica.

Tanto el manager de Taylor Swift como su hermano subieron publicaciones a redes sociales donde aseguraron que West nunca la llamó para pedir autorización, sino para pedirle que patrocinara la canción.

Y entra al ruedo Kim Kardashian. En ese momento la socialité estaba casada con West. Tras “dimes y diretes”, en 2016 subió un post a redes tratando a Swift de serpiente y publicando videos con extractos de la conversación, donde se aprecia claramente a West hablando del tema con Taylor, sin embargo, nunca se menciona la palabra “zorra”.

Al año siguiente, en respuesta, la hoy persona del año según la revista TIME sacó la canción ‘Look What You Made Me Do’, con claras referencias a Kardashian.

Y llegó la verdad. En 2020 se publicó un video completo de la conversación entre Swift y West, la que confirma la versión de la cantante y desacredita a Kanye. Por su parte, Kardashian publicó un hilo de Twitter en contra de la cantante, reprochándola por reflotar el tema y asegurando que manipuló la situación. Y eso fue todo.

¿Qué dijo ahora Taylor Swift?

Bueno, y así se supone que el conflicto había llegado a su fin, pero en una entrevista a la revista TIME, Taylor Swift volvió a hablar del tema y se refirió a lo que le provocó dicha situación.

“En una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decir a todo el mundo que yo era una mentirosa”, dijo Taylor a la revista y agregó que “eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado antes”, consignó E Entertainment.

La cantante, que ha tenido este 2023 uno de sus mejores años, agregó que producto de la situación se mudó a un país extranjero y que no salió de la casa de alquiler en casi todo un año.

“Tenía miedo de hablar por teléfono. Alejé a la mayoría de las personas de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me hundí muchísimo”, indicó a TIME.

Incluso añadió que en ese momento pensó que su carrera llegaría a su fin. “No te equivoques: me arrebataron mi carrera”, enfatizó.

El canal ¡E! News se puso en contacto con los representantes de Kim Kardashian, quien ya no está casada con West, sin embargo, no respondieron.