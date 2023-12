Este año, la prestigiosa revista TIME eligió a Taylor Swift como “Persona del Año”. Se trata de la cantautora estadounidense que escribió su primera canción a los 12 años y en 2023 acaparó la atención mundial con una gira que conmemoró lo mejor de sus casi 20 años de carrera.

Swift, autora e intérprete de éxitos como You belong to me, The Man o Anti-Hero, recibió el reconocimiento que destaca la vida y obra de personas que hayan tenido mayor influencia a lo largo del año.

Recordemos que en 2023, fueron varios los hitos que marcaron la carrera de la artista, entre ellos, el The Eras Tour, el relanzamiento de toda su discografía y la llegada de su gira mundial a los cines. Además, visitó varios países de Latinoamérica por primera vez.

De acuerdo con TIME, Taylor Swift recibió este reconocimiento por su trayectoria, su manera de contar historias, su manejo de la fama y los discursos con los que trabaja.

De hecho, la compararon con estrellas como Elvis Presley, Michael Jackson y Madonna; y como compositora, también ha sido puesta a la par de Bob Dylan, Paul McCartney y Joni Mitchell.

“Como mujer de negocios, ha construido un imperio valorado, según algunas estimaciones, en más de mil millones de dólares. Y como celebridad, que a fuerza de ser mujer es examinada por todo, desde con quién sale hasta lo que viste, durante mucho tiempo ha reclamado atención constante y sabe cómo usarla”, reconoce el medio.

La artista se mostró agradecida por ser elegida “Persona del Año” y aprovechó el espacio para reflexionar sobre su carrera y su imagen en el ojo público. Y es que pese a su éxito, Taylor Swift ha sido una de las artistas más criticadas de los últimos tiempos.

“Me han subido y bajado del asta de la bandera de la opinión pública tantas veces en los últimos 20 años. Me dieron una tiara y luego me la quitaron“, señaló.

Recordemos que, antes de su álbum Reputation en 2017, la cantante desapareció de la exposición por un tiempo tras una intensa ola de odio que recibió en redes sociales, sin embargo, su regreso disparó sus ventas. Tal como dice una de las líneas más emblemáticas de Look What You Made Me Do: “Me levanté de entre los muertos, lo hago todo el tiempo“.

Sin embargo, Swift cree que este año todo ha sido diferente. “Se siente como el momento decisivo de mi carrera, que ocurrió a los 33 años. Y por primera vez en mi vida, fui lo suficientemente fuerte mentalmente para aceptar lo que eso conlleva”, puntualizó.