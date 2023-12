La vida de Jackie Chan es un torbellino. El actor, oriundo de Hong Kong, debió sobreponerse a la pobreza para destacar en el cine por sus acrobacias que hoy lo tienen como una figura reconocida a nivel mundial.

Su vida, sin embargo, no ha sido un jardín de rosas.

Aunque en sus cintas asombra su capacidad para dar golpes, pulir su técnica requirió años de práctica. Desde pequeño tuvo que desarrollar sus habilidades para poder salir de la pobreza. Eso lo sabían muy bien sus padres, que incluso lo intentaron vender al médico que lo trajo al mundo.

Sin embargo, pese a las duras circunstancias, la familia decidió emigrar a Australia pero sin Jackie, que nació en 1954 bajo el nombre de Chan Kong Sang. Así, el niño quedó bajo el cuidado de la Escuela de Ópera de Pekín. El recinto que le enseñó a cantar, bailar y realizar acrobacias.

Con los años pudo crear un estilo cómico que lo hacía especial, ya que durante su juventud el éxito tenía una sola cara: Bruce Lee. Fue así que Chan empezó su carrera en el cine, siendo un doble de acción en la cinta protagonizada por Bruce, Fist of Fury.

Las infidelidades de Jackie Chan

Bautizado como el nuevo Bruce Lee, Chan entró de lleno a protagonizar películas de acción, pero era una copia exacta del legendario intérprete. Por lo mismo, el actor modificó su repertorio para dar un toque de comedia, lejos de la solemnidad de Lee.

Con el tiempo las oportunidades llegaron para el artista marcial, que con 18 años pudo desempeñar diferentes roles, una verdadera hazaña considerando sus humildes orígenes. Justo después conoció a su actual esposa, Lin Feng-Jiao, una actriz taiwanesa con quien se casó en 1982. Aunque con el tiempo, en medio de las extensas jornadas de rodaje, comenzó a engañar a su esposa.

En uno de sus tantos libros, ‘Jackie Chan: Never Grow Up, Only Get Older’, el actor de Rush Hour, reveló que ejerció violencia económica hacia su pareja. “Le escondí el dinero porque llegué a pensar que era una cazafortunas. Reconozco que no he sido un buen padre ni un buen esposo, pero por lo menos creo que acabé compensándoles con el paso del tiempo”, apuntó en sus memorias.

Del mismo modo, el actor tuvo diversas relaciones extramaritales, una situación que conocía bien Lin. En el mismo libro, Chan relató que ella sabía de sus affaires. No obstante, en paralelo, comenzó una relación con la modelo Elaine Ng, con quien tuvo una hija en común. Sin embargo, el hecho no afectó la popularidad del actor.

La compleja vida familiar de Jackie Chan

De su matrimonio nació Jaycee, con quien no tuvo mucha cercanía, reconociendo que incluso tiró a su hijo al piso en un ataque de ira cuando era un bebé, cita El Mundo. Esta situación fue acrecentando la nula conexión con su hijo, que en 2014 fue detenido por tener drogas ilícitas en su hogar.

A pesar de que su hijo cumplió una condena de cárcel de 6 meses, Chan reconoció que el hecho le sirvió como escarmiento. “Antes era perezoso y distraído, pero ahora veo que se coloca correctamente los zapatos, come todo lo que su madre cocina para él, dobla la ropa o recoge la mesa”, afirmó al ‘Oriental Morning Post’. Sobre todo relató en su blog que estaba muy enojado y afligido. “Como estrella me resulta embarazoso, como padre, me duele”, indicó en su blog.

Mientras, tampoco demostró que le interese formar un vínculo con Etta Ng Chok Lam, su hija de 24 años que nació fruto de su relación con Elaine. En esta misma línea, la mujer declaró que Chan no pagaba la pensión de alimentos ni menos sostenía comunicación con Etta, sostuvo La Nación.

Es más, cuando explotó la noticia en 2000, Chan se exculpó expresando que fue un típico error cometido por un hombre. “Cometí un error que cualquier hombre en el mundo pudo haber cometido. La noticia de mi aventura que acabó con el nacimiento de una niña estalló como una bomba. Quería llamar a Joan pero no sabía qué decirle. No iba a ser capaz de explicárselo”, detalló el diario argentino.

Trato vejatorio a la hija

Ahora bien, en 2018, en un polémico video junto a su pareja Andi Autumn, la heredera del artista marcial comentó que no tiene el apoyo económico de sus padres y que casi vive en la indigencia. “Prácticamente dormimos debajo de un puente. Hemos ido a la policía, al hospital, a bancos de alimentos y a refugios de la comunidad LGTBQ, pero a nadie le importa. Hacemos este video porque no sabemos qué otra cosa hacer en este momento. Nuestro amor es más fuerte que esto, pero nos estamos cansando”, relató en el video.

El escándalo sólo sirvió para blindar la figura de Chan. “Si no tienen dinero, deberían ir a buscar trabajo”, explicó la madre de Etta. “No deberían publicar un video diciendo que están sin dinero y anunciando quién es su padre. La gente trabaja duramente en todo el mundo sin servirse de la fama de otra persona para conseguir dinero”, afirmó.

Apuestas, escándalos financieros y pagos a prostitutas

Igualmente, con 200 películas a cuestas, el ídolo también reflexionó en sus memorias sobre las inseguridades que lo asaltaban, puesto que el éxito en Estados Unidos lo logró después de varios intentos, siendo la trilogía de Rush Hour la que validó todos sus esfuerzos, personificando al correcto inspector Lee que debe rescatar a la hija de un diplomático.

A través del tiempo, el mismo Chan confirmó que decidió gastarse el dinero con prostitutas y juegos de azar, por el miedo que le provocaba perder todo lo ganado. “Todos los que estábamos en ese mundo pensábamos que, si algo salía mal, no volveríamos a ver la luz del día. Teníamos una mentalidad cortoplacista, lo que implicaba gastarnos todo nuestro dinero de forma temeraria e imprudente. Me acuerdo de que en esos años llevaba encima muchísimo dinero en efectivo porque, tras haber vivido en la pobreza, el efectivo me proporcionaba una falsa sensación de seguridad”, contó en Never Grow Up.

En tanto, en los últimos años, el nombre de Jackie Chan estuvo ligado a los Panamá Papers, donde el actor hongkonés era accionista de sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas, siendo un cliente más del bufete Mossack Fonseca, la firma de abogados acusada de ayudar a evadir impuestos a varios famosos.