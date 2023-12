La cantante chilena, Denise Rosenthal, se refirió en redes sociales a la supuesta filtración de imágenes íntimas, negando su aparición en las mismas y condenando este tipo de acciones.

Según comentó la ex Blog de la Feña, usuarios habrían sacado fotografías de sus redes sociales para luego adulterarlas con Inteligencia Artificial. Asimismo, indicó que no es ella quien aparece en el video que se ha viralizado.

“Mi gente, había omitido este tema, pero me han llegado muchos mensajes. La verdad no me gusta masificar estas cosas. Siempre cuando salgo a decir algo se masifica más”, comenzó a decir en sus historias de Instagram durante la tarde de este sábado.

Denise Rosenthal condenó viralización de imágenes

A través de la función de responder preguntas, la artista compartió un comentario de uno de sus seguidores, donde se hacía referencia a este tema.

Al respecto, la cantautora negó rotundamente la veracidad del contenido. “Esto es totalmente Inteligencia Artificial (IA), es absurdo, no soy yo. Paren la we…”, dijo, para luego pedir que por favor no se compartieran más esos registros.

“Mi intimidad es mi intimidad. Nunca van a encontrar fotos así. Lo otro que está circulando es un video, no soy yo, ni siquiera tiene mi tatuaje”, declaró.

Asimismo, Denise Rosenthal indicó estar tomando acciones legales al respecto, considerando los peligros de la IA. “Mas cuando hay gente que no sabe que existen estas cosas y se lo creen”, puntualizó para finalizar.

No es la primera vez que la artista realiza descargos en sus redes sociales frente a situaciones complejas. Previamente, se refirió a comentarios que recibió tras su participación en la apertura de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.