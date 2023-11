Bruna Biancardi, la modelo y ahora expareja del futbolista brasileño, Neymar da Silva, confirmó el fin de su relación con el deportista a través de una declaración compartida en redes sociales.

“Este es un asunto particular, pero, como diariamente me relacionan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no estoy en una relación“, partió señalando Biancardi en un mensaje publicado en su cuenta en Instagram.

“Somos padres de Mavie, esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que así paren de relacionarme con noticias frecuentes”, cerró la joven madre.

Hay que recordar que ambos rostros se convirtieron en padres recientemente en octubre de este año.

Bruna Biancardi confirma el fin de su relación con Neymar

La pareja nunca estuvo ajena a las polémicas ligadas a supuestas infidelidades de parte de Neymar hacia Bruna. De hecho, mientras la joven se encontraba embarazada, hubo un fuerte escándalo sobre el tema.

En tal ocasión, Biancardi expresó a través de sus redes que “estaba al tanto de lo ocurrido (un caso puntual de infidelidad) y, una vez más, decepcionada (…). En la recta final de mi embarazo, mi foco y mi preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es lo único en lo que voy a pensar en este momento“, consigna Diario AS sobre las palabras de la modelo.

Neymar, esa vez, se refirió al tema públicamente también en sus redes, admitiendo su traición a Bruna y pidiendo disculpas, detalla 24 Horas.