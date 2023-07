La cantante irlandesa Sinead O’Connor falleció a los 56 años, y miles de fanáticos en todo el mundo lloran su muerte a través de las redes sociales.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”, señala la nota, que no precisa las circunstancias de la muerte.

La artista dublinesa, que alcanzó fama mundial con el tema “Nothing Compares 2 U” en 1990, tuvo después una exitosa carrera musical, si bien estuvo marcada por la polémica por sus opiniones políticas y religiosas.

Como cantante publicó un total de diez álbumes de estudio, pero nunca dejó de lado su papel de activista, abordando diferentes problemáticas como el abuso infantil, que dijo haber sufrido, los derechos de las mujeres o el racismo.

La partida fue lamentada por miles de fanáticos alrededor del mundo, así como figuras chilenas y extranjeras.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, declaró hoy que lamenta “profundamente” la muerte de Sinéad O’Connor y extendió sus “condolencias a su familia, amigos y a todos los que amaban su música”.

“Su música era amada en todo el mundo y su talento era inigualable e incomparable”, escribió el jefe del Gobierno de Dublín en Twitter.

Really sorry to hear of the passing of Sinéad O’Connor.

Her music was loved around the world and her talent was unmatched and beyond compare.

Condolences to her family, her friends and all who loved her music.

Ar dheis Dé go Raibh a hAnam. https://t.co/JVHxz7Kv2Z

— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) July 26, 2023