La actriz estadounidense Victoria Pedretti dio que hablar durante los últimos días después de que para su cumpleaños publicara una imagen desnuda, apuntando a un “actor conocido” que en una ocasión le confesó haberse masturbado pensando en ella.

Junto a la imagen que publicó el 23 de marzo y que Instagram eliminó por falta a las normas de la red social, la intérprete de Love Quinn (You), contó que en su cumpleaños del año pasado se topó con dicho sujeto, de quien no reveló el nombre.

“¿Qué mierda(sic) es la desnudez parcial? El año pasado en mi cumpleaños, un actor ‘muy conocido’ se me acercó en una fiesta y me dijo, ‘me he masturbado pensando en ti tantas veces’“, relató.

Asimismo agregó “me quedé en shock con esa osadía. Esto fue DESPUÉS de que expresara lo mucho que me RESPETABA como actriz lol”.

“A veces disfruto la modestia, a veces no. Es una broma pensar que mi propia modestia me protegerá de cualquier falta de respeto que pueda experimentar con mi cuerpo de mujer. Y también, un aplauso a mi cuerpo. Te quiero. eres mío”, agregó después.

Ahora, la actriz también reveló haber enfrentado al actor, del cual prefirió no revelar identidad, según contó en una historia de Instagram.

“No necesito que se arruine su carrera porque me dijera algo estúpido. Ese post empezó simplemente porque quería subir un nude“, aclaró.

Sin embargo, apuntó a que el acusado había sido advertido por su actuar. “Les aseguro, le dije a esta persona que si alguna vez escuchaba algo sobre él, en plan, entonces tendríamos un problema. Puedo lidiar con ello”, sentenció.

📱 Victoria Pedretti's Instagram Story.

"[…] But I can handle it, I don't need his career ruined because he said something fucking stupid…" pic.twitter.com/2xJQZ6lD23

— Victoria Pedretti Updates 🌐 (@UpdatePedretti) March 28, 2023