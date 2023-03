Algo de lo que pocas veces ha hablado Pedro Pascal es de su madre, la psicóloga infantil Verónica Pascal.

Sin embargo, hace algunas semanas el actor debutó como estrella invitada en el mítico programa de la televisión norteamericana, Saturday Night Live, momento en el que salió a la palestra el nombre de su madre.

Verónica fue nombrada por Chris Martin, quien le dedicó la canción “Fix You” a ella y Pedro. Una historia que tiene un especial origen, es la que escribió para su exesposa Gwyneth Paltrow, luego de la muerte de su padre, Bruce Paltrow.

“Cuando pierdes algo que no puedes reemplazar, cuando amas a alguien, pero se desperdicia ¿Podría ser peor?” es parte de la letra que para Pascal probablemente tiene un especial significado al pensar en su madre.

Verónica falleció cuando Pedro tenía 24 años, mucho antes de que fuera el famoso actor de Hollywood que es ahora, pero es ella a quien honra cada vez que mencionan su nombre.

La travesía de Verónica, la madre de Pedro Pascal

Verónica Pascal, la madre de Pedro Pascal, era una psicóloga infantil que vivía en Santiago junto a su marido, el médico José Balmaceda.

Las conexiones familiares de Verónica la ligan a Salvador Allende, ya que es sobrina directa de Andrés Pascal Allende, mirista y sobrino del presidente, a quien en la época, luego del Golpe Militar de 1973, ayudaron escondiéndolo en casa.

Esa acción los puso en la mira de la DINA, quienes fueron a buscar a José Balmaceda a su trabajo en el Hospital José Joaquín Aguirre para detenerlo, él logró arrancar saltando por los techos.

Esa es la historia que cuenta la periodista Paula Coddou, sobrina de Verónica y prima de Pedro, en una exclusiva entrevista que le realizó al actor de Narcos para revista Paula.

Paula cuenta que su padre llamó a un pariente con un alto cargo en el Ejército para que los dejaran en paz, sin embargo, la respuesta fue “Dile a los chiquillos que se asilen, porque no puedo garantizarles la vida o que a Verónica no le pase nada”.

En ese momento, Verónica, de 22 años y José, de 27, los padres de Pedro Pascal se asilaron en la embajada de Venezuela.

Ese momento marcó a Pedro, indicando que la separación temporal de su mamá quedó atrapada en su cuerpo.

Se reunieron tiempo después en el aeropuerto de Santiago, cuando tomaron un avión con destino a Dinamarca, en ese lugar los pasaportes de Verónica y José fueron marcados con la L de Limitados para Circular, no podrían volver a Chile, sin embargo, sus hijos no, por lo que cada año volvían al país para estar con su familia chilena.

Con 22 años, Verónica salía de Chile con rumbo a una historia que marcaría su vida y la vida de su hijo para siempre.

Estados Unidos, el hogar de los Balmaceda Pascal

Los Balmaceda Pascal llegaron a Dinamarca, pero luego emigraron a Estados Unidos, específicamente a San Antonio, Texas, donde se especializó gracias a una beca de la Fundación Rockefeller.

Verónica Pascal sacó un PhD en Sicología Infantil y apoyó siempre a su hijo, sobre todo cuando se fueron de San Antonio a Newport, en California.

Ahí Pedro Pascal no vivió un buen momento y su madre fue hábil en buscar un nuevo colegio para el joven, donde desarrollaría su habilidad por el teatro.

“Mi mamá y mi licencia de conducir fueron mi salvación. Ahí pude desatar sin límites mi apetito por las películas y el teatro” declaró el actor.

Para el año 1995 el matrimonio Balmaceda-Pascal volvió a Chile, con 3 de sus 4 hijos, Javiera, Nicolás y Lux, la menor de la familia. Pedro se quedó estudiando teatro en la Universidad de Nueva York.

De esa época el actor recuerda “sabía que el matrimonio de mis padres estaba mal y que la tensión de esas circunstancias difícilmente iba a terminar. La vida de mi madre se sentía en peligro y la línea entre necesitarla, estar allá para ella y finalizar mis estudios y seguir una carrera era un conflicto horrible”.

Añadió “Sabía que mi mamá quería que yo siguiera en lo mío, nunca hubiese querido que lo sacrificara”.

El hecho que marcó la vida de Pedro Pascal y su madre

Al tiempo de su vuelta a Chile, Verónica y José se separaron y el 2000, cuando Pedro Pascal tenía 24 años, su madre se suicidó.

El actor declaró “Para mí fue el tiempo más duro. No he podido, y no sé si algún día podré, conciliar completamente cómo mis padres se separaron y la tragedia que vino después de esa separación”.

Agregó: “Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era. Es que duele tanto… A veces me siento angustiado y trato de enfrentarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que yo lo hiciera de otra manera”.

Sin embargo, Verónica está presente en cada día del actor, la declara el “amor de su vida” y recuerda que piensa en ella todos los días.

En conversación con People, Pedro Pascal declaró respecto de su madre “siempre sentí que ella sabía algo que yo no”, agregando “ninguno de mis éxitos sería real si no fuera por ella.

El recuerdo constante

Si hay algo que Pedro Pascal nunca olvida es poner a su madre en cada uno de los logros que vive.

La noche que fue el presentador en Saturday Night Live, honró a sus padres con la voz quebrada por lo valientes que fueron al salir exiliados, eso le permitió desarrollar su carrera en Estados Unidos.

También lo hace a través de sus redes sociales, donde siempre recuerda a su madre en su cumpleaños.

Fue en febrero de 2021 cuando en su cuenta de Instagram colgó el mensaje “Estamos muy bien, nos estamos cuidando. No pasa un día que no estás con nosotros y te lo agradecemos. Happy birthday, mom” acompañado de una foto de la psicóloga.

Aunque sin duda, el honor más grande es llevar su apellido, Pascal, algo que cambió para su vida profesional luego de que su madre falleciera. Acción que también tomó su hermana, Lux Pascal.