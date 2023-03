Robert Pattinson fue visto en el aeropuerto de Santiago en las últimas horas. Fue una seguidora del actor que logró una selfie con él en pleno terminal aéreo.

De acuerdo a lo que detalló CNN Chile, el intérprete inglés habría tomado un vuelo de regreso a Estados Unidos, luego de una estadía breve por Sudamérica.

En concreto la figura de Crepúsculo acompañó a su pareja, la cantante Suki Waterhouse, quien fue parte de Lollapalooza en Argentina y Chile.

Hasta ahora no se sabe si el actor acompañó a la artista durante su paso por el festival en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Asimismo, se desconoce si visitó algunos lugares del país durante los últimos días o sólo estuvo de paso antes de volver a Norteamérica.

De momento sólo se han revelado registros del británica visitando y recorriendo calles de Buenos Aires.

New fanpic of Robert Pattinson at the Arturo Merino Benítez airport in Chile!

"The actor begins his return trip to the United States according to fans who saw him a few minutes ago."

— Robert Pattinson Photos | Fansite (@pattinsonphotos) March 24, 2023