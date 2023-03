Los premios Oscar de este año dieron algunas sorpresas, pero también premiaciones que todo el mundo esperaba en la ceremonia que recién pasó. Tal es el caso de Ke Huy Quan.

El actor vietnamita de 51 años logró su primera nominación al Oscar y su primera estatuilla, luego de una temporada de premios que honraron su talento.

Lo que pocos sabían antes de que esta temporada de premios comenzara, es que la carrera de Ke Huy Quan comenzó mucho antes de “Todo en todas partes al mismo tiempo”, ya que Ke fue un actor infantil.

Las películas en las que participó fueron tan taquilleras que le auguraban una carrera brillante en Hollywood, sin embargo, los años pasaron y los papeles no llegaban a Ke, quien tuvo que esperar más 30 años para tener el papel que le cambiaría la vida.

Ke Huy Quan: el niño de Steven Spielberg

Ke Huy Quan vivió como cualquier niño en su natal Vietnam hasta que un día las cosas cambiaron diametralmente. En entrevista con Variety, el actor confesó “De repente, mis padres decidieron huir de Vietnam y no entendía por qué o qué estaba pasando. Estaba en medio de la noche con mi papá y cinco de mis hermanos escapamos en un bote. Llegamos a Hong Kong y todos, de repente, estábamos en un campo de refugiados rodeado de guardias y policía”.

Añadió, “estuvimos un año ahí hasta que nos concedieron asilo político y tomé un avión por primera vez, aterricé en Los Ángeles”.

Señala que como si el destino lo hubiera querido, cuatro años después consiguió su primer papel en Hollywood. A los 12 años fue el Tapón, el compañero de Harrison Ford en “Indiana Jones and the Temple of Doom”, la película dirigida por Steven Spielberg.

Luego, volvió a trabajar con Spielberg. Se unió al elenco de “The Goonies”, donde trabajó con bajo la dirección de Richard Donner.

Sin embargo, tras su ascenso como estrella infantil, la adolescencia no fue fácil para Ke. Los papeles no llegaban y ser un joven actor de origen asiático limitaba aún más sus posibilidades de obtener un rol en Hollywood.

El día que ganó el Globo de Oro como “Mejor actor de reparto” por su papel en “Todo a la vez en todas partes”, señaló “Cuando comencé mi carrera como un niño actor en ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’, me sentí tan afortunado porque me eligieran. Y al crecer, me empecé a preguntar si eso sería todo”.

Abandonó la actuación, pero nunca el cine

Mientras estaba parado en el escenario de los Globos de Oro, Ke Huy Quan continuó su discurso indicando “Durante muchos años, tenía miedo de que no tuviera nada más que ofrecer, de que nunca superaría a lo que conseguí de niño. Afortunadamente, más de 30 años después, dos tipos pensaron en mi. Se acordaron de ese niño, y me dieron la oportunidad de volver a intentarlo”.

Esto porque en 1993 decidió que la actuación no sería para él. Sus rasgos asiáticos eran un problema para los directores de reparto y vivió una clara discriminación racial, aunque tenía el talento, Hollywood no estaba aún ofreciendo papeles que reflejaran la realidad asiática.

Aunque tuvo algunos papeles en obras como “Passenger”, “Respirando Fuego” y la taiwanesa Red Pirate y un reintento en la industria participando en 2002 en la producción de Hong Kong “Second time around”, consignó El País.

Vivía en Los Ángeles, por lo que fue natural que se inclinara por una carrera en el área audiovisual, por lo que entró a estudiar cine en la Universidad del Sur de California.

Abandonó la carrera frente a las cámaras y comenzó a trabajar detrás de ellas como ayudante de dirección y coordinador de secuencias de acción, indicó El Comercio.

Su conocimiento de taekwondo lo ayudó a ser coreógrafo de las escenas de acción, participando en clásicos de superhéroes como X-Men. Su capacidad para hablar 4 idiomas también le favoreció, por lo que ser ayudante de dirección en rodajes fue mucho más fácil para él.

Volver a intentarlo

El 2018 fue un gran año para la comunidad asiática en Hollywood. Ese año se estrenó “Crazy Rich Asians”, uno de los grandes éxitos del cine durante toda esa temporada.

Aquí fue cuando Ke Huy Quan vio una oportunidad y decidió volver a buscar papeles, para ver si llegaba alguna oportunidad.

Tres años después logró el personaje de Waymond Wang en “Todo en todas partes al mismo tiempo”, trabajando junto a Michelle Yeoh, una de las actrices de “Crazy Rich Asians”, la película que comenzó a abrir el espectro para las películas de factura asiática.

Pero llegar al personaje fue algo inesperado, considerando que la oferta le llegó de la mano de Dan Kwan vía Twitter, eso aunque ya le había pedido a su abogado, Jeff Cohen, otro exactor de “The Goonies” que le buscara un papel.

Luego, todo comenzó a concretarse tal como lo imaginó durante décadas. El actor logró reconocimiento y fue sobrepasado por las emociones.

“Dicen que historias como la mía solo pasan en las películas y no puedo creer que me haya pasado a mí. ¡Este es el sueño americano!”, declaró el actor.

El Oscar es para Ke Huy Quan

El pasado domingo 12 de marzo, la actriz, Ariana DeBose, se quedaba casi sin voz de la emoción al mencionar el nombre de Ke Huy Quan como ganador del Oscar.

El vietnamita se levantó de su silla, saludó a su esposa y miembros del elenco para luego dirigirse al escenario a recibir el premio que esperó durante casi 4 décadas.

“¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí”, declaró en cuanto tuvo la estatuilla en la mano.

Con una evidente emoción agradeció a la academia y recordó su pasado, cuando comenzó su viaje a Hollywood en un barco, escapando hacia un campo de refugiados y luego terminó en Los Ángeles.

Luego, agradeció a su esposa indicando “Le debo todo al amor de mi vida, mi mujer, Echo, quien mes tras mes, año tras año, me dijo que algún día llegaría mi momento”.

El desprecio de Hollywood había terminado y no subió solo una vez al escenario, también lo hizo cuando “Todo en todas partes al mismo tiempo” se coronó como la Mejor Película del año, premio que entregó su amigo y excompañero de elenco, Harrison Ford. El saludo entre ambos se volvió viral.

Lo mejor está por venir

Pero qué pasará con su futuro, esa es una pregunta constante en la cabeza del actor. Aunque sí recibió el consejo de una actriz ganadora de dos premios Oscar, Cate Blanchett.

“Simplemente sigue tu corazón y sé irresponsable: no te preocupes por lo que piensen los demás. Elige algo en lo que creas, elige algo que ames y todo saldrá bien”, le dijo la actriz, cuando mencionó que no sabría cual sería su futuro en Hollywood, consignó Variety.

Además, ya cerró 3 proyectos, dos series de televisión, “American Born Chinese” y la segunda temporada de “Loki” de MCU para Disney +, así como la próxima película de ciencia ficción “The Electric State”, con Millie Bobby Brown y Chris. Pratt.

Las puertas se abren para Ke Huy Quan, que el domingo dio el paso a la gloria en Hollywood.