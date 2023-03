La tarde de este viernes, medios estadounidenses confirmaron la muerte de Lance Reddick, actor de 60 años conocido por sus papeles en la franquicia de John Wick y The Wire.

Según reportó TMZ, fuentes policiales informaron que Reddick fue encontrado en su residencia en Studio City, Los Ángeles, cerca de las 9:30 de la mañana.

Las causas al momento se desconocen, aunque la policía local apunta que parecen ser motivos naturales, según detalló el medio.

Recientemente, el actor había estado ocupado con conferencias de prensa en el marco de la cuarta entrega de John Wick, donde interpreta a ‘Charon’ y cuyo estreno está programado para el 23 de marzo.

Sin embargo, todo indica que Reddick no asistió al preestreno de ‘John Wick 4’, que tenía lugar en Nueva York esta semana, puesto que el miércoles publicó un video en sus redes sociales donde parece estar en su casa en Los ángeles.

Esa sería su última publicación antes de su muerte.

Otros trabajos por los que Reddick ganó reconocimiento tienen que ver también con el mundo de los videojuegos, puesto que fue parte de la adaptación cinematográfica de Resident Evil en 2022.

Asimismo, también apareció en películas como Godzilla v/s Kong (2021); The Way of War (2008); One Night in Miami (2020) y Little Woods (2018).