La actriz estadounidense de 45 años, Annie Wersching, falleció la madrugada de este domingo a causa del cáncer.

Según informó su publicista, la intérprete de series de televisión como 24, Supernatural, The Vampire Diaries y del videojuego The Last Of Us, fue diagnosticada con la patología hace solo dos años.

Su esposo, Stephen Full, confirmó la noticia con un emotivo mensaje a la actriz: “Hoy hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo”, consignó EFE.

“Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, ella gritaba ¡ADIÓS!, hasta que estuvimos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo oírla. Adiós, cariño. ‘Te amo pequeña familia…”, añadió, según recogió CNN.

Ever Carradine, actriz de The Handsmaid Tale, abrió una iniciativa en GoFoundMe con el fin de reunir dinero en apoyo a los hijos de Annie Wersching y de su esposo.

La también actriz escribió en la causa: “Para que puedan continuar viviendo la vida de una manera que sepa que enorgullecerá a Annie”.

Annie Wersching llegó a las series de televisión luego de formar parte de la telenovela estadounidense General Hospital. Desde ahí, pasó por varias producciones tales como Runaways, Revolution, The Rookie y Star Trek: Picard, además de las ficciones mencionadas anteriormente.