La actriz Teresita Reyes reveló un caótico accidente que vivió en Ñuñoa hace algunos días, donde tras una fuerte caída debió ser llevada a urgencias, terminando con una cirugía estética y una costosa cuenta en la clínica.

Así lo contó ya casi recuperada, en su cuenta de Instagram, donde hizo una transmisión en vivo para compartir la anécdota con sus seguidores, que ya se preguntaban por qué estaba tan desaparecida de las redes sociales.

Según relata en su testimonio, aquellos momentos fueron una odisea “no he hecho muchas cosas en vivo porque me saqué la contumelia. Pero tenía que caerme como una diva, como una estrella que soy“, aseguró al comienzo del live.

La actriz cuenta que se dirigía al dentista cuando decidió estacionarse en el registro civil de Ñuñoa, cercano a la consulta, donde tras bajarse del auto y saludar a los presentes se cayó. “Entro, toda regia, saludando, los quiero, los amo y ¡sas! ¡me saco la conchemimadre“, contó.

“Pero atroz, con sangre, con cuática, con toda la gente ayudándome y los que no me conocían y venían atrás tocaban la bocina como trastornados… no, fue un desastre. Así que partí a urgencias”, continuó.

Teresita Reyes y la odisea de su accidente

Allí posteriormente se encontró con su hija, donde debió esperar media hora para recibir atención médica. Según relata le hicieron una radiografía y escáner para después determinar que la lesión, en el puente de su nariz, ameritaba una cirugía estética.

Esto último debido a que al momento del impacto en el suelo se le incrustaron los lentes “pero ya no me queda nada, si era una cosa horrorosa”, comentó mostrando algunas secuelas de la herida.

Asimismo, detalló que “se murió” cuando pidió la cuenta, que aproximó a un millón de pesos por la atención. Además, mencionó que la Isapre no cubrió la totalidad del monto y descubrió que su seguro había caducado cuando cumplió 70 años.

“Llego y pido la cuenta. Ahí morí. Salió estratosférica, casi un millón de pesos por tres cuartos de hora”, aseguró. La actriz también contó que debió recorrer varios edificios de la clínica en busca de orientación para pagar la cuenta, además de agendar hora con el médico que posteriormente le sacaría los puntos, al cual no encontró.

“Estaba reventada. Salí raja, idiota”, concluyó. Actualmente, Teresita Reyes se encuentra casi completamente recuperada de la caída y la operación, que solo dejó una pequeña marca en el puente de su nariz.