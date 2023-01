Pese a que ya han pasado semanas desde el lanzamiento de BZRP Music Sessions #53, canción de Shakira y Bizarrap que rompió récords en medio de la polémica al ser una canción dedicada a la expareja de la colombiana, Gerard Piqué, esta semana se confirmó que la letra fue editada, por lo que decidieron “quitar cosas fuertes” para evitar mayores conflictos con el exdeportista.

De acuerdo a lo recogido por Emol, la voz de Las de la Intuición escribió la canción sobre su desamor de la mano de Kevin Cruz, conocido como Keityn, al igual que con Te Felicito y Monotomía. Así, el joven artista apodado también como la “pluma de oro” dio detalles sobre la letra de la canción en una entrevista online.

Así, el joven de 26 años aseguró a Molusco TV que el tema “era más agresivo” de lo que finalmente quedó. “Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas”, aseguró, planteando que incluso temieron por problemas legales con la expareja de Shakira.

“Cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”, explicó entonces el artista urbano.

Específicamente, Keityn planteó que él fue autor de partes de las canciones más icónicas, como: “Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique”, o también “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Asimismo, el músico aseguró que la estrofa inicial iba a decir “a ese ají le falta más pique”, aunque destacó que todo lo referido a la actual pareja de Piqué, Clara Chía, fue creado por la propia colombiana.

“A Shakira se le ocurrió el ‘clara-mente’, que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí. También la frase ‘yo valgo por dos de 22’ (unaa referencia a la edad de Chía cuando empezó su relación con el entonces futbolista) es muy dura”, dijo.

Asimismo, Keityn explicó que “yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak”.

Sobre las críticas que ha recibido la voz de No por el tema, el artista apuntó que “cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiere. Siempre se canta lo que se siente. Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido, no lo va a cantar”.

“No es como cualquier otro artista. Shakira tiene que vivirlo. Ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo”, añadió en defensa a la artista.

Por otro lado, Keityn adelantó que Shakira ya estaría trabajando en un nuevo disco, pero descartó que el tema principal sea el desamor que vivió en 2022.