Esta semana un artículo de la revista Hola!, de España, se viralizó en redes tras titular una entrevista de Pedro Pascal asegurando que este tenía raíces españolas. Esta descripción del actor chileno molestó a sus fans del país, que lo reconocen en redes como uno de los compatriotas más queridos.

“Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con ‘The Last of Us"”, publicó el medio el 24 de enero. Ante esta afirmación, los chilenos dejaron caer una ola de troleos y memes, acusando que la revista intentaba “apropiarse” del actor y recordando momentos de la historia como la conquista española.

“Primero nos robaron todo y ahora nos quieren robar con Pedro Pascal!!! El buen hombre no puede vivir sin decir viva Chile”, fueron algunos de los comentarios. “Pedro Pascal es chileno y nos quiere más“, dijeron otros.

¿Pedro Pascal tiene realmente raíces españolas?

Lo cierto es que, a pesar del enojo de los chilenos, las raíces españolas de Pedro son una realidad. El medio explica que “el actor es nieto de un matrimonio español: su abuela nació en Mallorca y su abuelo en el País Vasco”.

Sin embargo, Pascal, que ahora interpreta a Joel en la serie The Last Of Us basada en el videojuego, nació en Chile, en concreto en la capital del país y fue inscrito en Las Condes, según indica la información corroborada por BioBioChile.

De hecho, el artista es bastante cercano al país, aún tiene familia en Chile y en distintas ocasiones ha apoyado o hablado sobre temas de contingencia nacional. Como lo hizo, por ejemplo, para el plebiscito de 2022, cuando demostró su apoyo por la campaña del Apruebo, aunque no logró presentarse a votar.

Incluso en otras entrevistas ha demostrado su cariño con el país y los chilenos, que esta semana también recordaron un video donde el actor envía un saludo a sus fans: “A todos los fans chilenos los quiero mucho, los quiero a ellos mucho más que a todos los otros”, aseguró.

Tomen Españoles!! Pedro Pascal es chileno y nos quiere más https://t.co/FHZF0cglzW pic.twitter.com/Rb1K6GTKs6 — José 🅰️cevedo 🅰️renas 🌳🐟🇨🇱 (@acevedo_arenas) January 25, 2023

Entro a Twitter y me entero de que NUESTRO #PEDROPASCAL ahora es español?! @hola por favor, ya se robaron El Oro, dejen tranquilo a nuestro Pedrito, que es más chilenos que los porotos

Adjunto pruebas de lo dicho 🥱 pic.twitter.com/8ZWFc1WVQZ — 🍿𝐵𝓁𝓊𝑒𝓍 🎬🪗 (@Bluex_9) January 26, 2023

Pedro Pascal es CHILENO y punto.

la mayor parte de latam, por no decir todos, descienden de algún español (lamentablemente), pero no por eso decimos que tenemos raíces españolas!! que absurdo, ladrones qls — cami (@n0staIgiaULTRA) January 26, 2023