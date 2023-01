El actor y protagonista de películas como ‘Batman’ o ‘Crepúsculo’, Robert Pattinson, se refirió a los estándares de belleza que existen en Hollywood y mencionó algunas de las dietas que ha realizado para mantenerse en forma.

Eso sí, el intérprete admitió que sus prácticas no son saludables y que no ha tenido la constancia necesaria que su trabajo y la industria del cine requieren.

Robert Pattinson y las dietas para estar en Hollywood

Por dos semanas, solo comió papas cocidas con sal del Himalaya. Así fue una de las dietas que realizó Robert Pattinson para bajar de peso durante una de las películas que rodó en Hollywood, de acuerdo a una entrevista otorgada a ES Magazine.

“Básicamente he probado todas las modas que se te ocurran, todo excepto la consistencia”, dijo el actor cuando se le preguntó sobre su propia experiencia con los regímenes y sus hábitos alimenticios.

“Una vez comí nada más que papas durante dos semanas como desintoxicación. Solo patatas hervidas y sal rosa del Himalaya. Aparentemente, es una limpieza. Definitivamente, pierdes peso”, añadió.

Pero no todo fue papas, Robert Pattinson también reveló que probó una dieta cetogénica, conocida también como Keto, que consiste en una ingesta baja en carbohidratos y alta en grasas compuesta principalmente de carne, queso y verduras. Sin embargo, el actor de Batman dijo que no duró mucho en el régimen.

“Traté de hacer ceto una vez. Yo estaba como, Oh, ¿hay una dieta en la que solo comes tablas de embutidos y queso todo el tiempo? Pero no me di cuenta de que no puedes tomar cerveza, ya que anula por completo el propósito”, dijo.

Las presiones y estándares de belleza del cine

En medio de sus comentarios y dietas, Robert Pattinson agregó que la presión de mantener cierta apariencia en Hollywood a menudo puede parecer “una locura”, y que es fácil dejarse llevar a pesar del esfuerzo que implica mantenerse en forma.

“Incluso si solo llevas la cuenta de la ingesta de calorías, es extraordinariamente adictivo, y no se da cuenta de lo insidioso que es hasta que es demasiado tarde”, dijo.

Por último, el intérprete afirmó nunca ha tenido problemas con su imagen corporal, pero que, aun así, espera ser más coherente al respecto, como parte de sus resoluciones para este 2023.