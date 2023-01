Tom Hanks es de sos nombres que evocan certeza de una vida ejemplar al resto del mundo, tratándose de una figura adorada por miles de millones de fanáticos, pero cuyos pasos no parecen ser seguidos por uno de sus hijos: Chet Hanks

El joven de 23 años, también hijo de Rita, Wilson, otra celebridad, es parte de una influyente familia artística, cuyos réditos le llegaron por añadidura, tal como él mismo lo reconoció en algunas entrevistas.

Sin embargo, intentar forjar su propio camino, hinchando su vena musical para lograrlo, no sólo tiene que ver con orgullo propio, sino, con el uso de sustancias que dejaron a sus padres con una difícil situación que tomar.

En la actualidad, el uso de las plataformas sociales son parte de su vida, en la que reconoció sus problemas y hasta sus privilegios.

El hijo problemático del actor consentido de Hollywood, cae y se levanta de forma constante. Su último traspié, tiene que ver con el supremacismo. Una gota más al vaso de contrariedades que el clan de los Hanks se bebe en ayunas, de vez en cuando.

Varios son los medios que, a nivel internacional, ofrecen esbozos de la vida de Chet Hanks, uno de los 4 hijos de Tom Hanks y la también actriz, Rita Wilson.

Chester Marlon Hanks nació en agosto de 1990 en Los Ángeles California. A sus 32 años, su vida gira en torno al ejercicio físico, su carrera musical y su pasar entre la fama.

No siempre fue así, excepto con la fama. Su adolescencia fue una etapa dura para él y, sobre todo, para sus padres, quienes tomaron la difícil situación de internarlo en una clínica de rehabilitación de drogas. Chet tenía 17 años, según publicó El periódico español El País.

El hijo de la pareja de actores no comprendió, por esas fechas, la decisión de sus progenitores, quienes lo veían sumido en el consumo de drogas y alcohol. Esto lo tenía “fuera de control”, según sus propias palabras, citadas en medios como La Vanguardia.

“Estaba en el punto más bajo de mi vida, completamente perdido. Hasta el punto en el que la histeria traspasaba los límites que yo conocía. Me hundieron psicológicamente”, reconoció en su canal de Youtube. Tuvieron que pasar 14 años para esta reflexión.

La determinación de sus padres por dejarlo internado, parece ser otro punto superado. Se muestra comprensible a esto porque, a pesar de aceptar que su niñez y adolescencia pasó por momentos de turbulencia (en una clara crítica contra sus padres), aseguró que “no cambiaría mi situación por nada”.

Chet Hanks promueve aspectos de su vida en su canal personal, como el hecho de creer que tuvo privilegios que otras personas no, como viajar en aviones privados y vacacionar donde quisiera, por el hecho de ser el hijo de Hanks y Wilson.

Lo reflexivo, no obstante, no lo aleja de la polémica, como veremos en breve.

En abril de 2021, el medio Page Six difundió información de la demanda de la ex novia de Chet Hanks, por un millón de dólares, acusándolo de abusos durante su relación.

Kiana Parker, informó a través de sus abogados, que el hijo de Tom Hanks ejerció “un patrón cada vez mayor de abuso doméstico”.

Uno de los abogados de la joven indicó en una conferencia de prensa, realizada en Texas, que la situación que vivió su cliente, la llevó a tomar la decisión de exigir una compensación económica.

“Se trata de la violencia dentro de los límites de una relación entre un hombre y una mujer, un hombre que maltrató mental, física y psicológicamente a Kiana Parker”, aseguró Kevin Murray.

En la demanda figura la orden de alejamiento contra Chet, quien protagonizó un incidente de violencia doméstica en enero del 2021. La policía debió intervenir a pedido de Parker. Una corte otorgó las medidas contra el hijo del actor, tras la situación registrada en la casa que compartían desde 2019. Ambos tenían un año de relación cuando decidieron mudarse juntos.

Chet contraatacó con una demanda contra su entonces pareja, mostrando un video en el que aparecía sangrando en la frente, mostrando otra parte de la pelea.

“Ella me atacó con un cuchillo”, asegura en el video que circuló en redes sociales. “No es cierto”, responde ella, agregando: “Tú me empujaste”.

Desde sus agresiones y demandas mutuas, su relación quedó irremediablemente rota.

It’s not looking good for #WhiteBoySummer.

TMZ posted video of the aftermath of an apparent physical altercation between Chet Hanks and his ex-girlfriend, Kiana Parker.

(Thread) pic.twitter.com/R7NHcIwEPm

— No Hipsters Pod (@NoHipstersPod) March 31, 2021