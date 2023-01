Jerrod Carmichael fue uno de los presentadores estelares de la pasada noche de los Globos de Oro. Su monólogo generó algo de controversia en el Hotel Beverly Hilton, ya que apuntó directamente hacia las últimas polémicas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el actor Tom Cruise y la denominada ‘Iglesia de la Cienciología’.

“Estoy aquí porque soy negro. Este espectáculo, los Globos de Oro, no se emitieron el año pasado porque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que no voy a decir que fuera una organización racista, no tenía ni un solo miembro negro hasta que murió George Floyd. Así que hagan con esa información lo que quieran”, fue sólo el inicio de lo que sería un discurso algo incómodo.

Asimismo, también ironizó respecto a la suma en dinero que recibió por ser presentador esa noche de los Globos de Oro, asegurando que la organización le ofreció 500.000 dólares.

“En un momento estás preparando té de menta en casa, y al siguiente te invitan a ser la cara negra de una organización en apuros. A veces la vida va así de rápido, ¿no?”, indicó.

No obstante, la parte que generó más tensión fue cuando al comediante hizo referencia a Tom Cruise y la iglesia de la Cienciología, de la cual la celebridad es uno de sus máximos exponentes.

En este sentido, bien vale recordar que Cruise anunció tiempo atrás que no volvería a asistir a los Globos de Oro, a raíz de la última polémica.

Por lo anterior, tras volver de comerciales, Carmichael ingresó al set portando tres estatuillas: “Entre bastidores me he encontrado estos tres Globos de Oro que devolvió Tom Cruise”.

A eso agregó: “Creo que podríamos cogerlos e intercambiarlos por el regreso de Shelly Miscavige”.

#GoldenGlobes host Jerrod Carmichael makes a dig at Scientology: "Backstage, I found these three Golden Globe awards that Tom Cruise returned…I think maybe we take these three things and exchange them for the safe return of Shelly Miscavige." https://t.co/m069JEKekW pic.twitter.com/fw25ng5nU2

— Variety (@Variety) January 11, 2023