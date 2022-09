Fue en octubre del 2020 que la modelo tailandesa Chrissy Teigen publicó desgarradoras fotografías de ella misma en un hospital, después de perder al que sería su tercer hijo con el cantante John Legend, Jack.

Junto a las imágenes, la empresaria también escribió un duro relato de cómo sucedió todo, dejando impactados a sus seguidores: “Tuve una noche bastante mala en la cama, después de una ecografía no tan buena, donde estaba sangrando un poco más que la cantidad anormal. Mi sangrado se estaba volviendo cada vez más intenso. El fluido alrededor de Jack se había vuelto muy bajo, apenas podía flotar“, relató.

“Después de un par de noches en el hospital, mi médico me dijo exactamente lo que sabía que vendría: era hora de decir adiós. Él simplemente no sobreviviría a esto, y si continuaba, yo tampoco podría”, detalló.

En ese entonces, Teigen explicó que la pérdida de Jack se debía a un desprendimiento de placenta, lo cual había llevado a un aborto espontáneo cuando el feto tenía 20 semanas.

Sin embargo, de acuerdo a un diálogo que sostuvo en la reciente cumbre “Un día de conversación irrazonable” de Propper Daley, en la cual se encontraba The Hollywood Reporter, no todo esto habría sido cierto.

Según lo recogido por el medio estadounidense, lo que sucedió en realidad fue que Chrissy Teigen debió someterse a un aborto terapéutico, ya que el pequeño Jack “no tenía absolutamente ninguna posibilidad”, afirmó la modelo.

No obstante, la esposa de John Legend excusó que no fue sino hasta hace unos meses que recién cayó en cuenta de lo que había ocurrido realmente.

Todo inició cuando conversaba con el cantante sobre la derogación de la ley Roe vs Wade que permite el aborto terapéutico en Estados Unidos. En ese momento, Teigen le afirmó a Legend sentir empatía por quienes debían someterse a esos procedimientos, ya que ella había pasado por algo similar.

Ante esto, el cantante de “All of Me” le dijo: “Tú fuiste una de ellas”. “Me quedé en silencio, sintiéndome raro de no haberle dado sentido de esa manera”, relató Teigen.

A esto añadió: “Le dije al mundo que tuvimos un aborto espontáneo, el mundo estuvo de acuerdo en que tuvimos un aborto espontáneo, todos los titulares dijeron que fue un aborto espontáneo. Y me sentí realmente frustrada porque, en primer lugar, no dije lo que era, y me sentí tonta de que me había llevado más de un año entender realmente que habíamos tenido un aborto“, confesó.

Actualmente, la pareja está a la espera de su cuarto hijo luego de más de dos años de la pérdida de Jack.