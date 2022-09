Este jueves se comunicó el deceso de la reina Isabel II, a los 96 años, en su residencia de verano ubicada en Balmoral, Escocia. La noticia ha motivado a miles de personas a dar sus condolencias en las puertas del palacio de Buckingham, en Londres.

Así también lo han hecho diferentes personalidades del mundo como presidentes, líderes sociales, artistas y celebridades, principalmente aquellos que de origen británico o quienes pudieron compartir algunos instantes con la Reina.

Del mundo de la música se expresó el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien a través de Twitter compartió un mensaje con sus seguidores. “La recuerdo como una hermosa joven, a la muy querida abuela de la nación. Mi más sentido pésame está con la familia real”, escribió el músico.

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK

— Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022