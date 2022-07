La actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida principalmente por su rol de “Cassie” en la serie “Euphoria” de HBO, aseguró en una entrevista que su paga no es tan contundente como para tomarse un receso en su carrera.

En conversación con The Hollywood Reporter, la estrella nominada al Emmy 2022, dijo que los sueldos de los actores han bajado. “La industria no paga a los actores como solía hacerlo”, indicó y añadió que solo las “estrellas establecidas” reciben mejores dividendos.

“Si quisiera tomarme una pausa de seis meses, no tengo los ingresos para cubrirlo. No tengo alguien que me apoye, no tengo a quien acudir para que pague mis cuentas o para que me ayude”, expresó.

Asimismo, Sydney Sweeney, afirmó que gran parte de su paga va a la gente que trabaja con ella.

“Tengo que darle el 5% a mi abogado, el 10% a mis agentes, el 3% o algo así a mi gerente comercial”, especificó, añadiendo que una parte también va a su publicista, lo que sumaba más que su “hipoteca” (crédito hipotecario).

¿Cuánto ganó Sydney Sweeney por Euphoria?

Un reporte de World Celebs recogido por Elle, la actriz se embolsó 25 mil dólares (unos 22.5 millones de pesos) por episodio en Euphoria durante la primera temporada. Esto equivaldría a un total de 200 mil dólares (180 millones de pesos).

Por la segunda temporada, en tanto, el informe asegura que ganó unos $350,000 dólares (315 millones de pesos).

Además, indican que su patrimonio neto está estimado en 4 millones de dólares.

Asimismo, la actriz recientemente también estuvo en la miniserie The White Lotus, rol por el que también fue nominada al Emmy.

Junto con ello, también ha trabajado como rostro de algunas marcas de belleza y moda.

Cabe destacar que la actriz está construyendo una sólida carrera a sus 24 años. Sus destacadas actuaciones en las series Euphoria y The White Lotus, ambas de HBO, le valieron una doble nominación como “mejor actriz de reparto” al Emmy de este año.