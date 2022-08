Parte de las cenizas y del ADN de la actriz Nichelle Nichols, reconocida por su papel de la teniente Uhura en la serie original Star Trek, viajarán al espacio en la expedición que el cohete Vulcan de la compañía United Launch Alliance prevé efectuar el próximo diciembre.

Se tratará de una misión con el objetivo de llevar el módulo de aterrizaje Peregrine a la superficie lunar para acometer una serie de comprobaciones antes de que se realicen las expediciones Artemis, que contarán con tripulación de la NASA, informaron este jueves desde la página web oficial de la empresa Celestis.

Con base en Houston (Estados Unidos), Celestis es una compañía dedicada al envío al espacio de restos incinerados de sus clientes desde hace 25 años.

Ahora, Celestis también está al frente de la organización de esta misión conmemorativa de la icónica flota estelar “Enterprise” de la serie Star Trek (1966).

A la muestra simbólica de un gramo de las cenizas de Nichols, que pereció el pasado 30 de julio a los 89 años, se unirán en la carga útil el resto de otros integrantes de Star Trek también fallecidos.

Ellos son el creador de esta producción de ciencia ficción, Gene Roddenberry; la persona encargada de los efectos especiales, Douglas Trumbull; además de James Doohan (Scotty en la serie) y Majel Barrett Roddenberry (Christine Chapel).

BREAKING NEWS! ❗ We're honored to announce the late Nichelle Nichols will be joining the "crew" aboard the Celestis Enterprise Flight, headed to deep space alongside fellow #StarTrek icons.

➡️ Learn more about her incredible impact and journey ahead: https://t.co/MOzmLpRlRF pic.twitter.com/73cyQSHRdj

— Celestis, Inc. 🚀 Memorial Spaceflights (@celestisflights) August 25, 2022