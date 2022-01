Jung Hoyeon es la actriz de El juego del calamar (Squid Game) que interpretó a Kang Saebyeok, o la jugadora 067, en la exitosa serie de Netflix que ha roto récords.

Y ahora la estrella ha hecho historia por sí misma, pues se ha convertido en la primera asiática oriental en aparecer en solitario en la portada de la revista Vogue estadounidense, en los 130 años de existencia de la publicación, según destaca el periódico surcoreano Korea JoongAng Daily.

Como saben los conocedores de moda, Hoyeon era una modelo reconocida a nivel mundial desde hace años, mucho antes de su debut como actriz en 2020, y eso se nota en su nueva sesión fotográfica para Vogue de Estados Unidos, donde aparecerá en febrero.

Hoyeon se hizo conocida en el rubro tras participar del programa de televisión Korea’s Next Top Model cuando tenía 19 años, competencia en la cual obtuvo el segundo lugar en su cuarto ciclo, y modeló para las más grandes casas de moda del mundo, antes de decidirse a incursionar en la actuación.

En entrevista con Vogue US, relató que tras finalizar las grabaciones de Squid Game, acudió a varios otros castings en Corea del Sur para actuar en diferentes producciones y fue rechazada en casi todos.

En lugar de deprimirse, aprovechó ese tiempo para mejorar su pronunciación en inglés, la cual ya era muy buena porque vivió anteriormente en Nueva York, Estados Unidos, y también tomó clases de dicción y de respiración.

“Lo importante en la vida no es cuando tu carrera va cuesta arriba, sino que cuando va hacia abajo y cómo ocupas ese tiempo. Eso es algo que aprendí”, explicó, respecto a ese y otros momentos en que sus perspectivas profesionales no parecían las mejores.

Luego del éxito de Squid Game, no supo cómo reaccionar a la repentina fama mundial. “El sentimiento, hay un límite a lo que puedes expresar con palabras. No sé por qué, pero no podía comer. Estaba tan confundida, y era muy caótico. No lo creía. No confiaba en eso”.

La actriz ya se había referido a su baja de peso a fines de 2021, situación que ha causado gran preocupación entre sus fans, considerando que, al ser modelo, ya era muy delgada.

Por otra parte, Hoyeon afirmó que el éxito de Squid Game le hizo darse cuenta de que no era necesario ir a Hollywood para lograr reconocimiento.

“Siempre he querido ir a Hollywood y actuar en Estados Unidos, y todavía lo quiero. Pero El juego del calamar cambió mi forma de pensar. No necesita ser una película estadounidense o europea, es más importante la historia y el mensaje”, aseguró.

Ese sueño se está haciendo realidad, ya que Jung Hoyeon recientemente firmó contrato para ser representada en Hollywood por una de las agencias más grandes de EEEU, Creative Artists Agency (CAA), de acuerdo al portal norteamericano Deadline.