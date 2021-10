El legendario actor Sir Michael Caine anunció que Best Sellers será su última película. "Ahora no soy actor, soy escritor", dijo.

El legendario actor Michael Caine anunció que se retirará de la actuación, en una entrevista con BBC.

El intérprete de 88 años, que por estos días está promocionando el filme Best Sellers, reveló que aquella producción será la última de su carrera.

“Curiosamente, ha resultado ser mi último papel, de verdad”, explicó.

“Ahora no soy actor, soy escritor”

Caine reconoció que durante los últimos años ha tenido problemas en la columna vertebral y en las piernas, lo cual ha complicado su movilidad y desempeño actoral. “No puedo caminar bien”, dijo.

“También escribí un libro, un par de libros, que se publicaron y tuvieron éxito. Entonces, ahora no soy actor, soy escritor, lo cual es encantador porque como actor, tienes que levantarte en 6 y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, puedes empezar a escribir sin levantarte de la cama”, agregó.

A eso sumó que en los dos últimos años tampoco ha recibido ofertas de trabajo, “porque nadie ha estado haciendo las películas que quiero hacer”.

“Pero también, tengo 88. No hay exactamente guiones con un protagonista de 88 años”.

Caine tiene una extensa carrera con recordados títulos como Zulu de 1964, Alfie (1966), The Italian Job (1969), Get Carter (1971) y The Man Who Would Be King (1975).

Ha ganado dos premios Óscar y tres Globos de Oro, y se ha puesto a bajo las órdenes de grandes directores, más recientemente Christopher Nolan en Tenet.

Las generaciones más jóvenes lo recuerdan también por su rol Alfred Pennyworth en la saga de Batman, de Nolan.