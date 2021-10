La socialité estadounidense Kim Kardashian (40) llevó las ironías al máximo la noche de este sábado en el programa Saturday Night Live, donde se refirió al bullado caso de la filtración de un video sexual y hasta se burló de sus hermanas.

La influencer, que tiene más de 258 millones de seguidores en Instagram, fue la encargada de abrir el programa de sátira con un monólogo que ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales.

“Cuando me invitaron me quedé como: ‘¿Quieren que sea la presentadora? ¿Por qué? No he estrenado una película en mucho tiempo. En realidad, sólo he estrenado una y nadie me avisó de la premiere. A mi madre se le debió de olvidar”, dijo, refiriéndose a uno de sus mayores escándalos.

Recordemos que, tal como contó BioBioChile, Kim se hizo famosa luego que su madre supuestamente filtrara un video en donde aparecía teniendo relaciones sexuales junto a su ex pareja Ray J.

Además, su amistad con Paris Hilton también influyó en que se hiciera aún más conocida.

Kim Kardashian West’s Monologue! pic.twitter.com/t60b6ZC6cl — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

Más tarde, recoge El País, sostuvo que “estoy emocionada de estar aquí esta noche para mostrarles que soy mucho más que una cara bonita… y que un buen pelo y un gran maquillaje y unas tetas increíbles y un trasero perfecto”.

“Básicamente, soy mucho más que esa foto de referencia que mis hermanas les enseñan a sus cirujanos plásticos“, bromeó.

Se refirió, también, a su exesposo Kanye West –de quien se está divorciando– y su campaña a la presidencia de Estados Unidos en las pasadas elecciones.

“Ahora sé que estamos divididos como país, pero me encantaría que Estados Unidos se uniera, por eso estoy aquí para anunciar que me postulo para… Es broma. No me postulo para presidenta, no podemos tener tres políticos fracasados ​​en la misma familia”, dijo.

Kim Kardashian, madre de cuatro pequeños, se hizo conocida en la industria del espectáculo luego de su aparición, junto a su familia, en el docureality Keeping Up with the Kardashians.