La modelo Hailey Baldwin, quien actualmente es esposa del cantante Justin Bieber, se sinceró sobre los rumores de maltrato que rodeaban a la pareja desde hace un tiempo.

En conversación con la cantante Demi Lovato en su podcast 4D with Demi Lovato, aclaró que los rumores no son ciertos, tras un video que se filtró hace unos meses donde Justin le gritaba a la modelo, sumándose a algunos supuestos “desaires” del cantante hacia ella en algunas oportunidades.

“Creo que una de las cosas más importantes es que tienes que saber cuál es la verdad detrás de todo”, comenzó diciento Hailey, quien además defendió al cantante y señaló lo “afortunada” que se siente en la relación.

“Hay una gran narrativa que dice: ‘Justin no es amable con ella y que la maltrata’, y yo digo que está muy lejos de la verdad, y es todo lo contrario (…) Entonces, cuando veo lo opuesto a eso, estoy como, ‘¡¿Qué?!’ Y todos los que nos conocen personalmente dirían lo mismo”, agregó la modelo.

“Creo que Justin hace un muy buen trabajo recordándome porque tengo mis días bajos en los que pienso ‘Esto es demasiado y todas las cosas que la gente dice, no puedo soportarlo hoy"”, haciendo alusión al desafío que implica luchar contras esos rumores diariamente.

A esto, la modelo añadió que “de nuevo, él vendrá y dirá: ‘Bueno, la verdad es esta, la verdad es que eres buena y estás segura y eres amada y todos tus amigos te aman y tu familia te ama y yo te amo”.

There’s only one me and only one you! 💁‍♀️ Had the lovely #HaileyBieber this week on #4DWithDemi. We spoke about individuality, genderless clothes, and being loved when you can’t see it for yourself. https://t.co/deSod8AV8M pic.twitter.com/0sFBMPnIYj

— Demi Lovato (@ddlovato) September 17, 2021