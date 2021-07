La cantante de country Dolly Parton, manifestó su apoyo a Britney Spears sobre la situación que aqueja a la artista de 39 años sobre la custodia que su padre tiene sobre ella luego de 13 años.

Recordar que Spears compareció ante un tribunal para solicitar su libertar, situación que fue denegada y hasta la fecha continúan los alegatos para recuperar su libertad de decisión.

Por esta situación, la cantante ha recibido apoyo tanto de sus fans que crearon el movimiendo #FreeBritney, como de diferentes rostros como su expareja Justin Timberlake, la cantante Mariah Carrey, entre otros.

Ahora, fue el turno de Dolly Parton, quien en una entrevista con el programa estadounidense Watch What Happens, señaló que “trato de no involucrarme en los asuntos de otras personas. Creo que es una artista maravillosa y creo que es una chica maravillosa. Y solo le deseo lo mejor”.

“Entiendo todas esas locuras. Pasé por mucho de eso yo mismo a través de una gran demanda en mis primeros días con Porter Waggoner tratando de salir por mi cuenta. Entiendo de dónde viene y cómo se siente. Así que espero que todo salga como debería”, agregó la cantante de 75 años según recoge revista People.

Actualmente, el caso de Britney dio un giro cuando se le permitió escoger a su propio abogado para lograr resolver el caso y la cantante recupere su libertad y su padre ya no sea quien esté a cargo de las finanzas y decisiones en torno a la vida privada y públicada de la intérprete.