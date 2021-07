Desde que irrumpió en la escena musical en 2006 con tan sólo 18 años, la británica Adele se ha convertido en una de las solistas más exitosas y seguidas del mundo.

Así lo han demostrado las más 65 millones de copias que ha vendido alrededor del mundo con sus tres discos, 19 (2008), 21 (2011) y 25 (2015), los cuales la han hecho merecedora de notables premios como quince Grammys, nueve Brit, un Óscar y un Globo de Oro, entre otros.

No obstante, junto con destacar por su enorme talento y calidad como compositora, lo cierto es que en el último tiempo la artista también ha hecho eco por su renovada figura.

El shock de Navidad

En pleno período navideño de 2019 las redes sociales colapsaron luego de que la cantante compartiera una imagen en blanco y negro, en la que se le veía junto al personaje de El Grinch.

En ese entonces, y tras meses sin actividad, Adele dejaba de manifiesto lo que era un secreto a voces: desde la separación en abril de 2019 de Simon Konecki, su hasta entonces marido y padre de su único hijo, la intérprete se había ceñido a una estricta rutina de bienestar que incluía una dieta y rutinas de ejercicios.

La imagen superó los 3.5 millones de ‘Me Gusta’ y acumuló más de 32 mil comentarios, la gran mayoría de los cuales celebraban su evidente pérdida de peso. Pese a ello, muchos defendían que Adele siempre había sido una belleza, sin importar lo que marcara su báscula.

Las demás instantáneas

Luego vinieron otras imágenes que deleitaban cada vez más a sus seguidores, en las cuales se les veía feliz y muy delgada.

Una de las que más destacó fue la difundida el 6 de mayo de 2020, un día después de la celebración de su cumpleaños número 32, en la que agradecía a todos sus fans por sus saludos y sus buenos deseos.

Posteriormente, el 30 de agosto de 2020 la estrella publicó una imagen donde se le ve con un bikini en el que muestra parte de su abdomen plano, lo que nuevamente asombró a quienes la siguen en su cuenta de Instagram.

Su paso por Saturday Night Live

No obstante, el episodio del cual todos hablaron en torno a la pérdida de peso de Adele fue sin duda su participación en el programa estadounidense Saturday Night Live, el 24 de octubre del año pasado.

En la ocasión, junto con hacer gala de su distintivo humor, la cantante tomó la oportunidad para bromear en torno a su renovado look.

“Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero, en realidad, debido a todas las restricciones del Covid y las prohibiciones, tuve que viajar ligero y traer solo la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”, bromeó ante las cámaras.

VIDEO 1 https://www.youtube.com/watch?v=QipZ0HZGr-E&ab_channel=EntertainmentTonight

Además, tuvo una gran oportunidad de demostrar que, pese a la baja de peso, mantiene impecable su tono de voz y sus cualidades de intérprete, algo que algunos pusieron en duda tras conocerse que había perdido más de 70 kilos.

VIDEO 2 https://www.youtube.com/watch?v=XsyKQX73i3w&ab_channel=Adeleamx

La dieta de Adele

Tras el drástico cambio de la cantante, varios medios de comunicación dieron a conocer la clave detrás de la transformación de Adele: ejercicios dirigidos y el seguimiento de las pautas de la dieta Stirfood.

Sobre este último punto, el medio Woman’s Health apuntó que este régimen alimentario se centra en crear menús cuya base sean los denominados “Sirtfoods“.

Estos son “alimentos que favorecen la acción de las sirtuinas, unas proteínas que activan los genes SIR y protegen las células cuando están sometidas a estrés, a la vez que reducen la inflamación, activan el metabolismo y regulan el proceso de envejecimiento”, explicaron Aidan Goggins y Glen Matten, autores del libro bestseller La Dieta Sirtfood.

Básicamente, esta dieta postula que se pueden bajar más de 3 kilos a la semana siempre y cuando se siga su pauta, la cual se divide en dos fases: la primera, de una semana de duración, en la que el cuerpo se somete a un déficit calórico. Los cuatro primeros días se consumen 1000 calorías diarias distribuidas en tres batidos a base de alimentos de la lista SirtFood y una comida rica en estos. Los tres siguientes, en tanto, se ingieren 1500 calorías diarias en dos batidos y dos comidas.

La segunda fase tiene una duración mínima de 14 días, se compone de tres comidas basadas en alimentos ‘Sirtfood’ y un batido.

A continuación, te compartimos el listado con el ‘Top 20’ de los alimentos de la dieta SirtFood.

– Kale

– Vino tinto

– Fresas

– Cebollas

– Soja

– Perejil

– AOVE

– Chocolate negro (85% cacao)

– Té Matcha

– Trigo sarraceno

– Cúrcuma

– Nueces

– Rúcula

– Tahi chili

– Apio

– Dátiles

– Achicoria

– Arándanos

– Alcaparras

– Café

En palabras de Domingo Carrera, médico especialista en nutrición del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas (CMED) de España consultado por el medio Alimente, esta dieta “es una nueva forma de contar algo que ya sabemos desde hace mucho tiempo”.

“En realidad, la dieta Sirtfood consiste en una reducción de la ingesta calórica, bastante drástica al principio, acompañada de ejercicio físico y en la que, como novedad, se promueve el consumo masivo de alimentos que estimulan la formación de proteínas SIRT en el cuerpo”, agregó.

A ello, el experto añadió que “Es el abecé de la pérdida de peso, reducir la ingesta calórica y aumentar el gasto energético con el ejercicio. Nada nuevo. Lo de los alimentos que estimulan la formación de proteínas SIRT sí lo es, pero resulta que estos son bajos en calorías de por sí y altos en antioxidantes. Podrían tener cabida en cualquier régimen hipocalórico y antioxidante, incluso el vino tinto y el chocolate puro al 85% de cacao. Estos últimos ya se vienen incluyendo en muchos planes de pérdida de peso, aunque debe ser con moderación”.

“Lo que no está todavía claro y no hay evidencia científica suficiente es que estas proteínas sirtuinas intervengan directamente en la quema de grasas. La mayor evidencia científica respecto a su función es en reducir el estrés oxidativo de la célula al aumentar la síntesis de mitocondrias celulares, lo que puede contribuir a la mayor longevidad de la célula, a un efecto antiinflamatorio y reparador del ADN, pero no hay evidencia seria de que también contribuyan a quemar grasas”, concluyó.

Pese a ello, sigue siendo una de las dietas más populares del último tiempo.

El entrenamiento de Adele

Pero, sumado a la dieta Stirfood, la cantante habría seguido una rutina de ejercicios para complementar su bienestar físico.

Según información recogida por el medio Harper’s Bazaar, la cantante sigue una rutina de entrenamiento de 60 minutos de duración de ejercicio cardiovascular tres veces por semana bajo las órdenes de un entrenador.

Junto con ello practica pilates junto con Ayda Field, la mujer de Robbie Williams, por medio de la máquina Reformer, que permite hacer de forma controlada los ejercicios de esta técnica.

En específico, esta máquina logra ejercitar varios músculos a la vez, además de practicar la concentración, desarrollar la fuerza y mejorar la postura corporal.

¿Pondrías en práctica la rutina de bienestar de Adele?