El programa ‘Yo Soy’ de Chilevisión se ha convertido en uno de los preferidos de la audiencia en horario prime. Y este las muchas veces increíbles imitaciones de artistas de todo el mundo, ha dejado sorprendidos a los jurados y audiencias.

En el espacio se suma la entretención de sus jurados, compuesto por Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristian Riquelme y conducción en las manos de Millaray Viera y Jean Philippe Cretton. No obstante, durante las últimas semanas el programa ha tenido nuevos invitados en su jurado. Comenzó con Francisca García-Huidobro, para dar paso a Álvaro López, Mauricio Jürgensen y esta semana se une otro rostro de la televisión.

Se trata de la periodista Macarena Pizarro, quien hace su debut esta noche para acompañar al jurado de planta y dar sus opiniones sobre las presentaciones de grandes imitadores.

Sobre su participación, la conductora de noticias, en conversación con Biobiochile, relató cómo fue su experiencia en dicho programa. “Fue una muy buena experiencia, algo totalmente distinto a lo que hago habitualmente y fue un tremendo desafío. Cuando me invitaron a participar dije que sí porque me pareció una gran oportunidad de hacer algo diferente y de mostrarme en otras facetas”.

“El público del programa a estas alturas es muy exigente y los participantes son muy buenos, son de un altísimo nivel y el jurado es muy preparado. Entonces, ser parte de un jurado con artistas que están muy avanzados, era una tarea bien difícil. Tuve que prepararme harto para cumplir el rol”, señaló.

Sobre cómo fue su preparación para el programa, la periodista relata que “yo veía el programa, así es que ya conocía la dinámica, a los participantes, sé cuál es el rol que cumple el jurado, pero es muy distinto verlo desde la casa como espectador a ser uno quien tiene que evaluar. Vi una y otra vez a los participantes, vi las presentaciones originales de los artistas a quienes iban a imitar, busqué las canciones originales que iban a presentar. Busqué información sobre las canciones, busqué algo entretenido que poder contar”.

En cuanto a su relación con los jurados, Macarena contó que a los tres los conocía poco. “Los había visto en alguna otra instancia social, pero con ninguno había participado codo a codo en ningún proyecto y fue una super buena experiencia. Ellos fueron muy generosos, me recibieron de manera muy cálida; me entregaron además toda su experiencia, me hicieron sentir muy bien. En ningún minuto sentí algo de inseguridad o incomodidad”.

“Participar en Yo Soy fue una muy buena experiencia, lo pasé muy bien. Tuve buenos comentarios de todo el equipo, incluso con los participantes tuve muy buena relación. Yo quedé muy contenta y espero haber cumplido bien el rol de jurado”, sostuvo.

Macarena Pizarro actualmente conduce el noticiero de Chilevisión, pero al preguntarle si le gustaría realizar un programa en este formato, respondió que “me pareció muy atractivo hacer otro programa que no fuera sólo prensa y para que la gente me conozca en otra faceta y no solamente en el rol noticia. Pero lo mío es prensa, son las noticias y ahí es donde yo sé que estoy más preparada y sé que ahí lo hago bien”.

“Participar simultáneamente de lo que yo hago en este tipo de programas feliz lo hago, me entretiene el formato, pero no estoy pensando en ningún caso en abandonar lo que yo sé hacer y que es lo que mejor hago, que es la información”, concluyó.

La periodista partirá su semana como jurado hoy lunes, desde las 22:30 horas, y tendrá la potestad de evaluar hasta el día miércoles para escoger al mejor participante de la semana.