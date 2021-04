Cinco son los detenidos por el robo de los bull dogs franceses de la cantante estadounidense Lady Gaga, luego que desconocidos dispararan al cuidador de los animales y huyeran con dos de los tres canes. Entre los apresados se encuentra la misma mujer que acudió a la policía para entregar a las mascotas.

Según reportó la revista estadounidense People, es la policía de Los Angeles la que ha seguido el caso y logró la detención de los presuntos involucrados, entre los que se encuentran James Jackson (18) Jaylin White (19) y Lafayette Whaley (27).

A ellos se suman Harold White (40), padre de Jaylin, y Jennifer McBride (50), quien respondió ante la solicitud pública de Lady Gaga de entregar a las mascotas y acudió a una estación de policía para ello. Ambos, según un comunicado recogido por el medio, están detenidos en calidad de “cómplices después del crimen inicial”, de robo y disparos al cuidador, que resultó con graves heridas.

Todavía, no obstante, no está clara cuál fue la participación ni tampoco se han presentado cargos en el caso.

Recordemos que los hechos ocurrieron a fines de febrero, cuando Ryan Fischer (30) fue interceptado por un grupo de personas que le dispararon en, al menos, cuatro oportunidades mientras paseaba por un exclusivo barrio de Los Angeles a Gustavo, Koji y Asia, mascotas de la artista.

Los dos primeros resultaron sustraidos, mientras que la tercera logró huir. Un video explícito del momento muestra cómo el cuidador recibió los tiros, cayó al suelo, y la perrita se recostó a su lado mientras esperaban ayuda médica.

Los animales, en tanto, fueron recuperados “sanos” y “salvos” tras horas de intensa búsqueda y luego que Lady Gaga ofreciera en redes sociales medio millón de dólares (357.500.000 pesos chilenos), a quien le devuelva a sus dos perritos, “sin hacer preguntas”.

A través de la agencia The Associated Press, el capitán Jonathan Tippett del Departamento de Policía de Los Ángeles había señalado erróneamente que la mujer que devolvió a Koji y Gustavo, al parecer, no estaría “involucrada ni asociada” al delito.