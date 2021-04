Este viernes el actor norteamericano Zac Efron se convirtió en tendencia en redes sociales por una peculiar aparición que tuvo en un video sobre el Earth Day! The Musical, en el cual también estuvieron estrellas como Justin Bieber, Maluma o Steve Aoki.

Sin duda, entre todos los artistas y actores de Hollywood que estuvieron en el clip fue Efron el que más llamó la atención, debido a notorios cambios que existían en su rostro.

“Es el día de la Tierra. Me siento muy bendecido por tener la oportunidad de viajar y ver todas las cosas increíbles que las personas están haciendo por el planeta. Es un mundo hermoso, vamos a protegerlo”, expresó en ese momento.

Lo cierto es que gran parte de sus fans evidenciaron un notorio cambio en la cara de la exestrella de High School Musical, algunos incluso indicando que se había sometido a cirugías estéticas.

Sin ir más lejos, algunos de sus seguidores expusieron que, por lo menos, el actor habría hecho un aumento artificial en sus labios y una cirugía del contorno mandibular (masetero). A eso se suma que, posiblemente, se habría sometido a una bichectomia.

Hasta ahora, el artista no se ha referido respecto a alguna operación o procedimiento estético que hubiera realizado en su cara.

Producto de esto, los comentarios en todo de bromas no se demoraron en llegar: “Diosito, sabes que nunca te pido nada, pero por favor que Zac Efron vuelva a ser guapo”, escribió un usuario. “Voy a demandar al cirujano plástico que le hizo eso a Zac Efron”, agregó otro.

Hay que señalar que Efron actualmente se encuentra grabando la segunda temporada de su serie documental llamada Down to Earth with Zac Efron, la cual da cuenta de los viajes que ha realizado por el mundo en los últimos años.

Por otro lado, hace algunos días también se conoció el quiebre entre el actor y Vanessa Valladares, luego de haber estado juntos por 10 meses.